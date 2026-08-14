Уберите это от кота: 5 скрытых угроз в квартире, о которых не догадываются хозяева

Каждый владелец стремится создать для своего пушистого друга максимально безопасные и комфортные условия. Однако иногда смертельная угроза кроется в самых обычных бытовых вещах.

Какие обычные вещи могут быть токсичны для кота, рассказывает Styler со ссылкой на Daily Express.

Эфирные масла

Специалист по поведению кошек Крис, которая делится полезными советами в своем TikTok, предупредила о пяти предметах в доме, способных привести к трагическим последствиям.

Многие считают эфирные масла абсолютно безопасными из-за их природного происхождения. Но для кошек они крайне токсичны, поскольку организм животного не производит специфических ферментов печени, необходимых для расщепления растительных соединений.

Самые опасные виды: масло чайного дерева, перечная мята и цитрусовые.

Скрытые источники: ароматические свечи, бытовые моющие и освежители воздуха.

Как происходит отравление: коты могут пострадать из-за прямого контакта с кожей, слизывания микрочастиц из шерсти во время умывания или просто вдыхая концентрированные пары из комнатных диффузоров.

Средства для роста волос

Препараты против выпадения волос для людей, особенно содержащие миноксидил, крайне опасны для кошачьих.

Даже микроскопическая капля или случайный контакт кота с вашей подушкой, руками или одеждой может вызвать у животного тяжелую сердечную недостаточность, критическое падение АД и отек легких.

Эксперт отмечает: если вы пользуетесь такими средствами, ваш кот не должен иметь доступ к спальне.

Комнатные растения и цветы

Свежий букет или новый вазон способны мгновенно освежить интерьер, но они могут стать причиной необратимого поражения внутренних органов любимца.

Токсические виды: лилии, тюльпаны, гортензии, нарциссы и популярные виды комнатных пальм.

Последствия: от сильного раздражения слизистой рта до полного отказа органов.

Крис советует держать какие-либо растения на высоких полках или в комнатах, куда животное не имеет доступа. Перед тем как принести домой новый цветок, обязательно проверьте его уровень токсичности.

Обезболивающие мази и кремы

Как и в случае с эфирными маслами, коты не имеют ферментов (глюкуронилтрансфераз), необходимых для безопасной переработки человеческого лекарства местного применения. Поскольку коты постоянно вылизывают себя, любой оставшийся на вашей коже медицинский крем может легко попасть в их организм.

Особую опасность представляют:

противовоспалительные гели (например, с ибупрофеном);

гели для заместительной гормональной терапии;

мази от псориаза, содержащие мощные формы витамина D;

местные противоопухолевые препараты (например, фторурацил).

Даже скудное количество этих веществ может спровоцировать отказ органов или смерть. Хозяевам необходимо тщательно мыть руки после нанесения кремов и закрывать обработанные участки кожи одеждой, когда любимец находится рядом.