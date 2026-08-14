Самые ленивые знаки Зодиака: кто привык откладывать дела на потом

Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака , представители которых чаще всего избегают лишней суеты и не спешат браться за дела.

Styler рассказывает, кто оказался на вершине этого списка и для кого отдых может быть важнее работы.

12 место - Козерог

Козероги точно не любят, когда их называют ленивыми. Они привыкли работать, строить планы и доводить дела до конца. Отдыхать они тоже умеют, но поначалу выполнят все запланированное.

11 место - Дева

Представители этого знака обожают порядок и контроль. Если Дева что-то откладывает, то часто потому, что хочет сделать все идеально. Для настоящей лени ей просто не хватает времени.

10 место - Скорпион

Скорпионы могут долго ничего не делать, но только тогда, когда сами этого хотят. Они не тратят энергию на то, что считают неважным.

9 место - Овен

Овен - энергичный знак, но его активность очень зависит от настроения. Если дело интересное - он готов действовать немедленно. Если нет - может внезапно потерять мотивацию.

8 место - Близнецы

Близнецы легко увлекаются новыми идеями, но так же легко могут оставить старые дела незавершенными. Им быстро становится скучно, поэтому монотонная работа - настоящее испытание.

7 место - Лев

Львы любят комфорт и не прочь понежиться на диване. Однако если появляется цель, которая их действительно увлекает, они способны работать очень упорно.

6 место - Рак

Раки ценят домашний уют, покой и возможность провести вечер под одеялом. Им нравится комфорт, поэтому иногда выбор между делами и диваном очевиден.

5 место - Водолей

Водолеи могут казаться ленивыми, когда не видят смысла в том, что делают. Зато интересная идея способна увлечь их настолько, что они забудут даже о сне.

4 место - Весы

Весы не любят спешки и излишней суеты. Они могут часами думать, с чего начать, а потом решить, что лучше начать завтра. Их суперсила - откладывать решения, сохраняя при этом покой.

3 место - Стрелец

Стрельцы любят свободу, приключения и яркие впечатления. Бытовые дела кажутся им скучными, поэтому уборку или рутинную работу они легко могут отложить ради чего-нибудь более интересного.

2 место - Рыбы

Рыбы часто живут в собственном мире грез и фантазий. Они могут часами лежать, слушать музыку, смотреть фильмы или просто мечтать. Если нет настроения - заставить их работать практически невозможно.

1 место - Телец

Телец - главный претендент на звание самого ленивого знака Зодиака. Он обожает комфорт, вкусную еду, уют и отдых. Зачем куда-то торопиться, если можно удобно устроиться на диване? Правда, когда Телец действительно чего-то хочет, его настойчивости можно только позавидовать.