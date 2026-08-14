Найледачіші знаки Зодіаку: хто звик відкладати справи на потім

Астрологи склали рейтинг знаків Зодіаку , представники яких найчастіше уникають зайвої метушні та не поспішають братися за справи.

Styler розповідає, хто опинився на вершині цього списку та для кого відпочинок може бути важливішим за роботу.

12 місце - Козоріг

Козероги точно не люблять, коли їх називають ледачими. Вони звикли працювати, будувати плани й доводити справи до кінця. Відпочивати вони теж уміють, але спочатку виконають усе заплановане.

11 місце - Діва

Представники цього знаку обожнюють порядок і контроль. Якщо Діва щось відкладає, то найчастіше тому, що хоче зробити все ідеально. Для справжньої ліні їй просто бракує часу.

10 місце - Скорпіон

Скорпіони можуть довго нічого не робити, але лише тоді, коли самі цього хочуть. Вони не витрачатимуть енергію на те, що вважають неважливим.

9 місце - Овен

Овен - енергійний знак, але його активність дуже залежить від настрою. Якщо справа цікава - він готовий діяти негайно. Якщо ні - може раптово втратити мотивацію.

8 місце - Близнюки

Близнюки легко захоплюються новими ідеями, але так само легко можуть залишити старі справи незавершеними. Їм швидко стає нудно, тому монотонна робота - справжнє випробування.

7 місце - Лев

Леви люблять комфорт і не проти поніжитися на дивані. Проте якщо з’являється мета, яка їх справді захоплює, вони здатні працювати дуже наполегливо.

6 місце - Рак

Раки цінують домашній затишок, спокій і можливість провести вечір під ковдрою. Їм подобається комфорт, тому іноді вибір між справами та диваном очевидний.

5 місце - Водолій

Водолії можуть здаватися ледачими, коли не бачать сенсу в тому, що роблять. Зате цікава ідея здатна захопити їх настільки, що вони забудуть навіть про сон.

4 місце - Терези

Терези не люблять поспіху та зайвої метушні. Вони можуть годинами думати, з чого почати, а потім вирішити, що почати краще завтра. Їхня суперсила - відкладати рішення, зберігаючи при цьому спокій.

3 місце - Стрілець

Стрільці люблять свободу, пригоди та яскраві враження. Побутові справи здаються їм нудними, тому прибирання чи рутинну роботу вони легко можуть відкласти заради чогось цікавішого.

2 місце - Риби

Риби часто живуть у власному світі мрій і фантазій. Вони можуть годинами лежати, слухати музику, дивитися фільми або просто мріяти. Якщо немає настрою - змусити їх працювати практично неможливо.

1 місце - Телець

Телець - головний претендент на звання найледачішого знака Зодіаку. Він обожнює комфорт, смачну їжу, затишок і відпочинок. Навіщо кудись поспішати, якщо можна зручно влаштуватися на дивані? Щоправда, коли Телець справді чогось хоче, його наполегливості можна лише позаздрити.