Лосины со свитером - удобный образ на осень: стилист объяснила, как не испортить его

Лосины со свитером могут смотреться стильно и актуально, если правильно подобрать крой, ткань и обувь. Стилистка Елена Шевченко назвала главные нюансы, которые помогут создать аккуратный образ на осень.
Styler со ссылкой на ее публикацию в Instagram рассказывает, как носить лосины со свитером, чтобы образ выглядел продуманно.
Какими должны быть лосины, чтобы образ выглядел дорого
По словам стилиста, в первую очередь следует обратить внимание не на цвет, а на посадку и материал.
Удачный вариант имеет:
- высокую посадку
- широкий пояс, который хорошо фиксирует фигуру
- плотную матовую ткань
- отсутствие шва спереди.
Именно такие детали помогают лосинам выглядеть больше как полноценный элемент городского образа, а не домашняя одежда.
Отдельно стоит обратить внимание на штрипки - петли, фиксирующие лосины под стопой. Они не только удерживают ткань на месте, но и создают четкую вертикаль, благодаря чему визуально кажутся ноги длиннее.
5 актуальных моделей лосин, которые следует примерить
Современные лосины давно не ограничиваются классическими черными моделями. Дизайнеры предлагают варианты, которые легко вписаться даже в более собранные и элегантные образы.
Лосины со штрипками
Модель с петлей под стопой снова актуальна. Штрипки удерживают лосины на месте и придают образу графичности.
Такие лосины можно заправлять в сапоги или носить поверх туфель и лоферов. Особенно эффектно они смотрятся с обувью, которая открывает верхнюю часть стопы.
Лосины с лямкой
Эта модель имеет удлиненную нижнюю часть, проходящую над стопой. Она хорошо сочетается с туфлями-челноками и ботильонами.
Такой крой создает непрерывную линию от бедра до обуви и помогает визуально вытянуть силуэт.
Лосины с разрезами
Еще один способ сделать привычный комплект более интересным - выбрать модель с разрезами внизу брюк.
Разрез может быть спереди или сбоку. Такие лосины хорошо смотрятся с лоферами, кроссовками и обувью на каблуке, добавляя образ легкой небрежности без эффекта домашней одежды.
Лосины-клеш
Модели, которые облегают бедра, а от колена постепенно расширяются, помогают сбалансировать пропорции фигуры.
Их можно сочетать с короткими объемными свитерами, худи или массивной обувью. Это хороший вариант для тех, кто хочет отойти от классических обтягивающих лосин.
Облегающий комбинезон
Для многослойных образов можно использовать обтягивающий комбинезон в качестве базового слоя.
Он хорошо работает в паре с объемным жакетом, свитером, кожаной курткой или пальто. Благодаря плотному верхнему слою силуэт выглядит собранным, даже если низ максимально прилегает к телу.
Каким должен быть свитер к лосинам
Здесь важно соблюсти баланс объемов. Если низ плотно облегает фигуру, верх лучше сделать более свободным.
Стилист советует выбирать свитер, который:
- имеет свободный крой
- изготовлен из плотного и тяжелого трикотажа
- прикрывает ягодицы
- не имеет тугую резинку внизу.
Есть и простой ориентир по длине: между бедром и краем свитера должен оставаться примерно 4-5 см воздуха. Такая пропорция помогает избежать эффекта, когда свитер просто "нависает" над лосинами.
Как добавить в образ акцентов
Чтобы комплект из лосин и свитера не выглядел слишком просто, его можно дополнить выразительными аксессуарами.
Елена Шевченко советует обратить внимание на:
- большие серьги
- повязку на голову
- длинная цепочка
- большой кулон.
Аксессуары добавляют образ завершенности и переводят его из категории "удобно дома" в полноценный городской аутфит.
Главный секрет - в пропорциях
Лосины сами по себе не делают образ домашним. Чаще такой эффект возникает из-за тонкой блестящей ткани, неправильной посадки или сочетания обтягивающего низа с коротким свитером.
Плотные матовые лосины, объемный свитер, правильная обувь и несколько акцентных украшений - и комфортный комплект легко превращается в актуальный осенний образ.
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