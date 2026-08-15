Лосини зі светром - зручний образ на осінь: стилістка пояснила, як не зіпсувати його

Лосини зі светром можуть виглядати стильно й актуально, якщо правильно підібрати крій, тканину та взуття. Стилістка Олена Шевченко назвала головні нюанси, які допоможуть створити охайний образ на осінь.

Styler з посиланням на її публікацію в Instagram розповідає, як носити лосини зі светром, щоб образ виглядав продумано.

Якими мають бути лосини, щоб образ виглядав дорого

За словами стилістки, насамперед варто звернути увагу не на колір, а на посадку та матеріал.

Вдалий варіант має:

високу посадку

широкий пояс, який добре фіксує фігуру

щільну матову тканину

відсутність шва спереду.

Саме такі деталі допомагають лосинам виглядати більше як повноцінний елемент міського образу, а не домашній одяг.

Окремо варто звернути увагу на штріпки - петлі, які фіксують лосини під стопою. Вони не лише утримують тканину на місці, а й створюють чітку вертикаль, завдяки чому ноги візуально здаються довшими.

5 актуальних моделей лосин, які варто приміряти

Сучасні лосини давно не обмежуються класичними чорними моделями. Дизайнери пропонують варіанти, які легко вписати навіть у більш зібрані та елегантні образи.

Лосини зі штріпками

Модель із петлею під стопою знову актуальна. Штріпки утримують лосини на місці та додає образу графічності.

Такі лосини можна заправляти в чоботи або носити поверх туфель і лоферів. Особливо ефектно вони виглядають із взуттям, яке відкриває верхню частину стопи.

Лосини з лямкою

Ця модель має видовжену нижню частину, яка проходить над стопою. Вона добре поєднується з туфлями-човниками та ботильйонами.

Такий крій створює безперервну лінію від стегна до взуття та допомагає візуально витягнути силует.

Лосини з розрізами

Ще один спосіб зробити звичний комплект цікавішим - обрати модель із розрізами внизу штанин.

Розріз може бути спереду або збоку. Такі лосини добре виглядають із лоферами, кросівками та взуттям на підборах, додаючи образу легкої недбалості без ефекту домашнього одягу.

Лосини-кльош

Моделі, які облягають стегна, а від коліна поступово розширюються, допомагають збалансувати пропорції фігури.

Їх можна поєднувати з короткими об'ємними светрами, худі або масивним взуттям. Це хороший варіант для тих, хто хоче відійти від класичних обтислих лосин.

Облеглий комбінезон

Для багатошарових образів можна використати обтислий комбінезон як базовий шар.

Він добре працює в парі з об'ємним жакетом, великим светром, шкіряною курткою або пальтом. Завдяки щільному верхньому шару силует виглядає зібраним, навіть якщо низ максимально прилягає до тіла.

Яким має бути светр до лосин

Тут важливо дотриматися балансу об'ємів. Якщо низ щільно облягає фігуру, верх краще зробити вільнішим.

Стилістка радить обирати светр, який:

має вільний крій

виготовлений із щільного та важкого трикотажу

прикриває сідниці

не має тугої резинки внизу.

Є й простий орієнтир щодо довжини: між стегном і краєм светра має залишатися приблизно 4-5 см повітря. Така пропорція допомагає уникнути ефекту, коли светр просто "нависає" над лосинами.

Як додати образу акцентів

Щоб комплект із лосин і светра не виглядав надто просто, його можна доповнити виразними аксесуарами.

Олена Шевченко радить звернути увагу на:

великі сережки

пов'язку на голову

довгий ланцюжок

великий кулон.

Аксесуари додають образу завершеності та переводять його з категорії "зручно вдома" у повноцінний міський аутфіт.

Головний секрет - у пропорціях

Лосини самі по собі не роблять образ домашнім. Найчастіше такий ефект виникає через тонку блискучу тканину, неправильну посадку або поєднання обтислого низу з коротким светром.

Щільні матові лосини, об'ємний светр, правильне взуття та кілька акцентних прикрас - і комфортний комплект легко перетворюється на актуальний осінній образ.