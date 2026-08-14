"Накладний живіт": Енн Гетевей та інші зірки, чиї вагітності породили шалені теорії змови

Вагітність знаменитості - подія, яку зазвичай зустрічають привітаннями. Але в інтернеті іноді все відбувається зовсім інакше: фото розглядають по пікселях , форму живота порівнюють на різних знімках, а звичайний невдалий ракурс стає "доказом" неймовірної змови.

Styler розповість про селебріті, чиї вагітності свого часу змусили інтернет-детективів шукати неіснуючі докази.

Енн Гетевей

Найсвіжіша історія з нашої добірки. Зокрема, у серпні 2026 року 43-річна Енн Гетевей з'явилася на прем'єрі фільму "The End of Oak Street" у Лос-Анджелесі у вбранні, яке повністю відкривало її вагітний живіт.

Фотографії миттєво розлетілися мережею. Частина користувачів почала припускати, що живіт акторки може бути накладним: комусь не сподобалася його форма, інші звернули увагу на пупок.

Енн Гетевей (фото: Getty Image)

Гетевей не стала виправдовуватися чи вступати в суперечки. Вона просто опублікувала відео з підготовки до прем'єри та пожартувала у підписі.

"Накладне волосся, справжній живіт", - так акторка фактично сама поставила крапку в дивній дискусії.

Бейонсе

2011 року через подібну історію пройшла й поп-діва Бейонсе. Йдеться про ситуацію, яка трапилася під час австралійського телешоу "Sunday Night", де співачка сідала у крісло, а тканина її сукні несподівано змінила форму в районі живота.

Цього виявилося достатньо, щоб інтернет вибухнув припущеннями: нібито вагітність несправжня, а співачка використовує спеціальний накладний живіт.

Бейонсе (фото: Getty Image)

Відео почали сповільнювати, зупиняти на окремих кадрах і обговорювати буквально кожен рух. Теорія стала настільки популярною, що на неї навіть звернули увагу великі медіа. Представниця Бейонсе назвала тоді ці чутки "безглуздими".

Меган Маркл

Під час вагітності Меган 2019 року інтернет-теорії отримали ще більш химерний розвиток.

У соцмережах поширювали твердження, що герцогиня нібито використовує "MoonBump" - накладний живіт, який застосовують для кіно- та телевізійних зйомок.

Меган Маркл (фото: Getty Image)

Прихильники теорії порівнювали фотографії Меган з різних заходів, звертали увагу на те, як змінювалася форма живота під час ходьби чи сидіння, і намагалися знайти "невідповідності".

Жодних достовірних доказів того, що Меган симулювала вагітність або використовувала накладний живіт, так і не з'явилося. Але сама теорія настільки розрослася, що стала окремим феноменом інтернет-культури.

Кім Кардаш'ян

Кім довелося зіткнутися з подібними звинуваченнями під час другої вагітності 2015 року.

Користувачі порівнювали її фотографії та дивувалися, чому живіт на одних знімках здається більшим, а на інших - меншим. Звідси з'явилися припущення, що Кім нібито носить накладку або взагалі приховує використання сурогатної матері.

Кім Кардаш'ян (фото: Getty Image)

Спочатку Кардаш'ян реагувала на це з гумором, але згодом явно втомилася від постійних обговорень. Вона навіть опублікувала оголене селфі, на якому демонструвала вагітний живіт, фактично відповідаючи скептикам без зайвих слів.

Кеті Перрі

Кеті теж не уникла пильної уваги до свого живота під час вагітності 2020 року.

Співачка оголосила про майбутнє материнство у кліпі "Never Worn White", а згодом регулярно показувала вагітний живіт у публічних виступах. Одним із найяскравіших моментів став її виступ на онлайн-фестивалі "Tomorrowland", коли Перрі вже була на пізньому терміні вагітності.

Кеті Перрі (фото: Getty Image)

Навколо зовнішності співачки та форми живота в соцмережах також виникали різні припущення. Однак достовірних підтверджень теорії про якийсь "латексний протез" немає. Зрештою, у серпні 2020 року Перрі народила доньку - Дейзі Дав Блум.

Чому їм не повірили?

У всіх цих історіях є одна спільна риса: одне незвичне фото ставало приводом для цілої теорії змови.

Живіт може виглядати по-різному залежно від пози, одягу, ракурсу та освітлення. Але в соцмережах іноді достатньо одного невдалого кадру, щоб замість звичайної фотографії народилася "сенсація".