"Накладной живот": Энн Хэтэуэй и другие звезды, чьи беременности породили безумные теории заговора

Беременность знаменитости - событие, которое обычно встречают поздравлениями. Но в интернете иногда все происходит совсем иначе: фото рассматривают по пикселям , форму живота сравнивают на разных снимках, а обычный неудачный ракурс становится "доказательством" невероятного сговора.

Styler расскажет о селебрите, чьи беременности в свое время заставили интернет-детективов искать несуществующие доказательства.

Энн Хэтэуэй

Самая свежая история из нашей подборки. В частности, в августе 2026 года 43-летняя Энн Хэтэуэй появилась на премьере фильма "The End of Oak Street" в Лос-Анджелесе в наряде, полностью открывавшем ее беременный живот.

Фотографии мгновенно разлетелись по сети. Часть пользователей начала предполагать, что живот актрисы может быть накладным: кому-то не понравилась его форма, другие обратили внимание на пупок.

Энн Хэтэуэй (фото: Getty Image)

Хэтэуэй не стала оправдываться или вступать в споры. Она просто опубликовала видео по подготовке к премьере и пошутила в подписи.

"Накладные волосы, настоящий живот", - так актриса фактически сама поставила точку в странной дискуссии.

Бейонсе

В 2011 году через подобную историю прошла и поп-дива Бейонсе. Речь идет о ситуации, которая произошла во время австралийского телешоу "Sunday Night", где певица садилась в кресло, а ткань ее платья неожиданно изменила форму в районе живота.

Этого оказалось достаточно, чтобы интернет разразился предположениями: будто беременность ненастоящая, а певица использует специальный накладной живот.

Бейонсе (фото: Getty Image)

Видео начали замедлять, останавливать на отдельных кадрах и обсуждать буквально каждое движение. Теория стала настолько популярной, что на нее даже обратили внимание великие медиа. Представительница Бейонсе назвала тогда эти слухи "бессмысленными".

Меган Маркл

Во время беременности Меган 2019 интернет-теории получили еще более причудливое развитие.

В соцсетях распространялось утверждение, что герцогиня якобы использует "MoonBump" - накладной живот, применяемый для кино- и телевизионных съемок.

Меган Маркл (фото: Getty Image)

Сторонники теории сравнивали фотографии Мегана с разных мер, обращали внимание на то, как изменялась форма живота во время ходьбы или сиденья, и пытались найти "несоответствия".

Никаких достоверных доказательств того, что Меган симулировала беременность или использовала живот, так и не появилось. Но сама теория настолько разрослась, что явилась отдельным феноменом интернет-культуры.

Ким Кардашьян

Ким пришлось столкнуться с подобными обвинениями во время второй беременности 2015 года.

Пользователи сравнивали ее фотографии и удивлялись, почему живот на одних снимках кажется большим, а на других меньше. Отсюда появилось предположение, что Ким якобы носит накладку или вообще скрывает использование суррогатной матери.

Ким Кардашьян (фото: Getty Image)

Сначала Кардашьян реагировала на это с юмором, но впоследствии явно устала от постоянных обсуждений. Она даже опубликовала обнаженное селфи, на котором демонстрировала беременный живот, фактически отвечая скептикам без лишних слов.

Кэти Перри

Кэти тоже не избежала пристального внимания к своему животу во время беременности 2020 года.

Певица объявила о будущем материнстве в клипе "Never Worn White", а затем регулярно показывала беременный живот в публичных выступлениях. Одним из самых ярких моментов стало ее выступление на онлайн-фестивале Tomorrowland, когда Перри уже была на позднем сроке беременности.

Кэти Перри (фото: Getty Image)

Вокруг внешности певицы и формы живота в соцсетях также возникали разные предположения. Однако достоверных подтверждений теории о каком-либо "латексном протезе" нет. В конце концов, в августе 2020 года Перри родила дочь - Дейзи Дал Блум.

Почему им не поверили?

Во всех этих историях есть одна общая черта: одно необычное фото становилось поводом для целой теории заговора.

Живот может выглядеть различно в зависимости от позы, одежды, ракурса и освещения. Но в соцсетях иногда достаточно одного неудачного кадра, чтобы вместо обычной фотографии родилась "сенсация".