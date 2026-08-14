Таку їжу краще не купувати: ці 6 продуктів можуть бути небезпечними, а ви навіть не здогадуєтесь

Літо - не найкращий сезон для деяких продуктів із супермаркету. І справа не лише в м'ясі чи майонезних салатах. Деякі звичні товари можуть швидко втрачати безпечність, якщо їх неправильно зберігали або довго тримали в теплі.

Styler розповідає, які неочевидні продукти влітку краще залишити на полиці.

Нарізані фрукти

Кавун без шкірки, фруктові бокси та готові нарізки дуже зручні у спеку. Але після нарізання м'якоть стає значно вразливішою до забруднення.

Якщо контейнер стоїть не в холодильнику або здається теплим - краще не ризикувати.

Смузі з холодильника

Готовий смузі здається кориснішим за газовану воду, але після подрібнення фруктів і ягід продукт уже потребує правильного зберігання.

Особливо уважно дивіться на термін придатності та температуру в холодильній вітрині.

Проростки

Паростки квасолі, люцерни та інших рослин- продукт, про який рідко думають як про потенційно проблемний.

Але тепле й вологе середовище, необхідне для їхнього вирощування, також сприяє розмноженню деяких бактерій. Тому влітку варто особливо уважно перевіряти свіжість проростків.

М'які сири

Брі, камамбер, рікота та інші м'які сири потребують холоду. Якщо упаковка стоїть у вітрині, яка явно не підтримує достатньо низьку температуру, краще вибрати інший продукт.

Особливо не варто купувати сир із пошкодженою упаковкою.

Ягоди "з сюрпризом"

Полуниця, малина, чорниця та інші ніжні ягоди влітку псуються швидко. Перед покупкою перевірте дно упаковки: якщо там уже є волога, сік або одна ягода вкрилася пліснявою, краще взяти іншу.

І важливий момент: плісняву з однієї ягоди не варто просто прибирати, а решту з'їдати - у м'яких продуктах вона може поширюватися непомітно.

Готові сендвічі

Їх часто хапають дорогою, навіть не замислюючись про начинку. Але сендвіч із сиром, яйцем, куркою або тунцем потребує постійного охолодження.

Якщо він лежить у холодильній вітрині, яка здається недостатньо холодною, краще пройти повз.

Головне правило

У спеку проблема часто не в самому продукті, а в тому, скільки часу він провів без належного охолодження.

Тому дивіться не лише на дату на упаковці. Перевіряйте цілісність контейнера, температуру зберігання, зовнішній вигляд продукту та умови вітрини.