Такую еду лучше не покупать: эти 6 продуктов могут быть опасными, а вы даже не догадываетесь

Лето - не лучший сезон для некоторых продуктов из супермаркета. И дело не только в мясе или майонезных салатах. Некоторые привычные товары могут быстро терять безопасность, если их неправильно хранили или долго удерживали в тепле.
Styler рассказывает, какие неочевидные продукты летом лучше бросить на полки.
Нарезанные фрукты
Арбуз без кожуры, фруктовые боксы и готовые нарезки очень удобны в жару. Но после нарезания мякоть становится гораздо более уязвимой к загрязнению.
Если контейнер стоит не в холодильнике или кажется теплым - лучше не рисковать.
Смузи из холодильника
Готовый смузи кажется полезнее газировки, но после измельчения фруктов и ягод продукт уже нуждается в правильном хранении.
Особо внимательно смотрите на срок годности и температуру в холодильной витрине.
Проростки
Ростки фасоли, люцерны и других растений - продукт, о котором редко думают как о потенциально проблемном.
Но теплая и влажная среда, необходимая для их выращивания, также способствует размножению некоторых бактерий. Поэтому летом следует особенно внимательно проверять свежесть проростков.
Мягкие сыры
Бри, камамбер, рекота и другие мягкие сыры нуждаются в холоде. Если упаковка стоит в витрине, явно не поддерживающей достаточно низкую температуру, лучше выбрать другой продукт.
Особо не стоит покупать сыр с поврежденной упаковкой.
Ягоды "с сюрпризом"
Клубника, малина, черника и другие нежные ягоды летом портятся быстро. Перед покупкой проверьте дно упаковки: если там уже есть влага, сок или одна ягода покрылась плесенью, лучше взять другую.
И немаловажный момент: плесень из одной ягоды не стоит просто убирать, а остальное съедать - в мягких продуктах она может распространяться незаметно.
Готовые сэндвичи
Их часто хватают по дороге, даже не задумываясь о начинке. Но сэндвич с сыром, яйцом, курицей или тунцом нуждается в постоянном охлаждении.
Если он лежит в холодильной витрине, которая кажется недостаточно холодной, лучше пройти мимо.
Главное правило
В жару проблема часто не в самом продукте, а в том, сколько времени он провел без должного охлаждения.
Поэтому смотрите не только на дату упаковки. Проверяйте целостность контейнера, температуру хранения, внешний вид продукта и условия витрины.
Напомним, как раньше мы поделились списком продуктов оторые не нужно консервировать самостоятельно.