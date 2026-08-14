Куди зник Френсіс Метью: як склалося життя нащадка Романових після "Холостяка"

Далекого 2012 року українські глядачі познайомилися з одним із найбільш незвичайних героїв "Холостяка" . Френсіс Метью Романов приїхав до України з Великої Британії, називав себе нащадком династії Романових, працював фотографом і жив зовсім не так, як типовий учасник телевізійного реаліті.

Styler розповість, що відомо про позитивного героя проєкту після завершення "Холостяка" та чим він встиг здивувати ще до участі в шоу.

Не лише Романов

Повне ім'я героя - Френсіс Олександр Метью Романов. Його мати - Ольга Андріївна Романова, донька князя Андрія Олександровича Романова. Саме через материнську лінію Френсіс походить від Романових. Він також є родичем британської королівської родини.

Але аристократичним походженням його біографія точно не обмежується.

Френсіс Метью на шоу "Холостяк" (скриншот)

До "Холостяка" Френсіс займався фотографією та працював із модними виданнями. СТБ повідомляв, що він знімав фешн-історії для Vogue, GQ та Elle, а також жив і працював в Індії.

Що відомо про його обраницю

У фіналі другого сезону Френсіс зробив вибір на користь Олени Ряснової із Запоріжжя. Пара продовжила стосунки після проєкту, але роман виявився недовгим.

Френсіс і Олена на фіналі шоу (скриншот)

Пізніше екс"холостяк" пояснював розрив тим, що зрозумів: між ними більше дружби, ніж кохання. За даними публікації 2022 року, разом вони були близько пів року.

Пара на побаченні (скриншот)

Життя після камер

Після телебачення Френсіс не став постійною медійною персоною. Навпаки - він поступово зник із українського інформаційного простору.

Як виглядає Френсіс Метью сьогодні (фото: instagram.com/francismathew)

У матеріалах про нього згадувалося, що він працював персональним тренером і нутриціологом, багато займався спортом та подорожував.

Роман знімає свої заняття спортом (фото: instagram.com/francismathew)

Його професійний шлях взагалі складно назвати стандартним: у різні періоди він цікавився фотографією, подорожами, спортом, а ще пробував себе у кіно та як каскадер. На офіційному сайті "Romanoff Foundation" Френсіс Романов також зазначений як один із членів опікунської ради організації.

Френсіс на риболовлі (фото: instagram.com/francismathew)

Особисте - під замком

Про своє теперішнє особисте життя Френсіс говорить небагато. Ще в інтерв'ю, яке цитували українські медіа, він зазначав, що не любить обговорювати цю тему публічно.

Сьогодні навіть на його сторінках в соцмережах жодних згадок про обраницю та можливу її наявність в житті колишнього "холостяка" немає.

Про особисте життя Френсіс не розголошується (фото: instagram.com/francismathew)

З огляду на вищевикладене можна дійти висновку, що після гучного телепроєкту, де його особисте життя було буквально виставлене напоказ, Романов обрав протилежний шлях - чим менше публічності, тим краще.

І, схоже, саме тому сьогодні про колишнього "Холостяка" знають значно менше, ніж про більшість його наступників.