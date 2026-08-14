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Люди 14 серпня 2026 · 18:41

Куди зник Френсіс Метью: як склалося життя нащадка Романових після "Холостяка"

Колись він шукав кохання на українському телебаченні, а сьогодні про нього майже не чути
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Куди зник Френсіс Метью: як склалося життя нащадка Романових після "Холостяка"

Френсіс Метью Романов став головним героєм другого сезону українського "Холостяка" (фото: stb.ua)

Далекого 2012 року українські глядачі познайомилися з одним із найбільш незвичайних героїв "Холостяка". Френсіс Метью Романов приїхав до України з Великої Британії, називав себе нащадком династії Романових, працював фотографом і жив зовсім не так, як типовий учасник телевізійного реаліті.

Styler розповість, що відомо про позитивного героя проєкту після завершення "Холостяка" та чим він встиг здивувати ще до участі в шоу.

Не лише Романов

Повне ім'я героя - Френсіс Олександр Метью Романов. Його мати - Ольга Андріївна Романова, донька князя Андрія Олександровича Романова. Саме через материнську лінію Френсіс походить від Романових. Він також є родичем британської королівської родини.

Але аристократичним походженням його біографія точно не обмежується.

Куди зник Френсіс Метью: як склалося життя нащадка Романових після &quot;Холостяка&quot;Френсіс Метью на шоу "Холостяк" (скриншот)

До "Холостяка" Френсіс займався фотографією та працював із модними виданнями. СТБ повідомляв, що він знімав фешн-історії для Vogue, GQ та Elle, а також жив і працював в Індії.

Що відомо про його обраницю

У фіналі другого сезону Френсіс зробив вибір на користь Олени Ряснової із Запоріжжя. Пара продовжила стосунки після проєкту, але роман виявився недовгим.

Куди зник Френсіс Метью: як склалося життя нащадка Романових після &quot;Холостяка&quot;Френсіс і Олена на фіналі шоу (скриншот)

Пізніше екс"холостяк" пояснював розрив тим, що зрозумів: між ними більше дружби, ніж кохання. За даними публікації 2022 року, разом вони були близько пів року.

Куди зник Френсіс Метью: як склалося життя нащадка Романових після &quot;Холостяка&quot;Пара на побаченні (скриншот)

Життя після камер

Після телебачення Френсіс не став постійною медійною персоною. Навпаки - він поступово зник із українського інформаційного простору.

Куди зник Френсіс Метью: як склалося життя нащадка Романових після &quot;Холостяка&quot;

Як виглядає Френсіс Метью сьогодні (фото: instagram.com/francismathew)

У матеріалах про нього згадувалося, що він працював персональним тренером і нутриціологом, багато займався спортом та подорожував.

Куди зник Френсіс Метью: як склалося життя нащадка Романових після &quot;Холостяка&quot;Роман знімає свої заняття спортом (фото: instagram.com/francismathew)

Його професійний шлях взагалі складно назвати стандартним: у різні періоди він цікавився фотографією, подорожами, спортом, а ще пробував себе у кіно та як каскадер. На офіційному сайті "Romanoff Foundation" Френсіс Романов також зазначений як один із членів опікунської ради організації.

Куди зник Френсіс Метью: як склалося життя нащадка Романових після &quot;Холостяка&quot;Френсіс на риболовлі (фото: instagram.com/francismathew)

Особисте - під замком

Про своє теперішнє особисте життя Френсіс говорить небагато. Ще в інтерв'ю, яке цитували українські медіа, він зазначав, що не любить обговорювати цю тему публічно.

Сьогодні навіть на його сторінках в соцмережах жодних згадок про обраницю та можливу її наявність в житті колишнього "холостяка" немає.

Куди зник Френсіс Метью: як склалося життя нащадка Романових після &quot;Холостяка&quot;Про особисте життя Френсіс не розголошується (фото: instagram.com/francismathew)

З огляду на вищевикладене можна дійти висновку, що після гучного телепроєкту, де його особисте життя було буквально виставлене напоказ, Романов обрав протилежний шлях - чим менше публічності, тим краще.

І, схоже, саме тому сьогодні про колишнього "Холостяка" знають значно менше, ніж про більшість його наступників.

Нагадаємо, як раніше Styler розповідав про найцікавіших і найскандальніших учасників кулінарного проєкту "МастерШеф".

Теги: Холостяк Новини шоу-бізнесу Шоу-бізнес Зірки шоу-бізнесу Люди Зірки
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