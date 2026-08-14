Куда исчез Фрэнсис Мэтью: как сложилась жизнь потомка Романовых после "Холостяка"

Далекого 2012 года украинские зрители познакомились с одним из самых необычных героев "Холостяка" . Фрэнсис Мэтью Романов приехал в Украину из Великобритании, называл себя потомком династии Романовых, работал фотографом и жил совсем не так, как типичный участник телевизионного реалити.

Styler расскажет, что известно о положительном герое проекта после завершения "Холостяка" и чем он успел удивить еще до участия в шоу.

Не только Романов

Полное имя героя - Фрэнсис Александр Мэтью Романов. Его мать - Ольга Андреевна Романова, дочь князя Андрея Александровича Романова. Именно через материнскую линию Фрэнсис происходит от Романовых. Он также родственник британской королевской семьи.

Но аристократическим происхождением его биография точно не ограничивается.

Фрэнсис Мэтью на шоу "Холостяк" (скриншот)

До "Холостяка" Фрэнсис занимался фотографией и работал с модными изданиями. СТБ сообщал, что он снимал фэшн-истории для Vogue, GQ и Elle, а также жил и работал в Индии.

Что известно о его избраннице

В финале второго сезона Фрэнсис сделал выбор в пользу Елены Рясновой из Запорожья. Пара продолжила отношения после проекта, но роман оказался недолгим.

Фрэнсис и Елена на финале шоу (скриншот)

Позже экс"холостяк" объяснял разрыв тем, что понял: между ними больше дружбы, чем любовь. По данным публикации 2022 года, вместе они были около полугода.

Пара на свидании (скриншот)

Жизнь после камер

После телевидения Фрэнсис не стал неизменной медийной персоной. Напротив - он постепенно исчез из украинского информационного пространства.

Как выглядит Фрэнсис Мэтью сегодня (фото: instagram.com/francismathew)

В материалах о нем упоминалось, что он работал персональным тренером и нутрициологом, много занимался спортом и путешествовал.

Романов снимает свои занятия спортом (фото: instagram.com/francismathew)

Его профессиональный путь вообще сложно назвать стандартным: в разные периоды он интересовался фотографией, путешествиями, спортом, а еще пробовал себя в кино и как каскадер. На официальном сайте "Romanoff Foundation" Фрэнсис Романов также указан как один из членов попечительского совета организации.

Фрэнсис на рыбалке (фото: instagram.com/francismathew)

Личное - под замком

О своей нынешней личной жизни Фрэнсис говорит немного. Еще в интервью, цитируемом украинскими медиа, он отмечал, что не любит обсуждать эту тему публично.

Сегодня даже на его страницах в соцсетях никаких упоминаний об избраннице и возможном ее наличии в жизни бывшего "холостяка" нет.

О личной жизни Фрэнсис не разглашается (фото: instagram.com/francismathew)

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что после громкого телепроекта, где его личная жизнь была буквально выставлена напоказ, Романов избрал противоположный путь - чем меньше публичности, тем лучше.

И, похоже, именно поэтому сегодня о бывшем "Холостяке" знают гораздо меньше, чем о большинстве его преемников.