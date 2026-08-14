Эти джинсы могут визуально добавить 5 кг: стилист назвала неудачные фасоны

Джинсы могут не только подчеркнуть фигуру, но и зрительно изменить ее пропорции. Стилист Яна Марковская объяснила, какие фасоны способны придать объем, укоротить ноги и сделать силуэт более массивным.

Styler со ссылкой на видео в ее Instagram рассказывает, каких моделей лучше избегать и как их правильно стилизовать.

Джинсы клеш от колена

Клеш, плотно облегающий ноги до колена, а затем резко расширяющийся к низу, может визуально изменять пропорции. Особо заметным этот эффект становится, если модель имеет низкую посадку.

По словам стилиста, такое сочетание способно сделать бедра более широкими, ноги - более массивными, а рост - визуально ниже.

Особо стоит обратить внимание на три детали:

плотное облегание выше колена

резкое расширение брюк к низу

низкую посадку.

Именно низкая талия, по мнению Марковской, может заметно сокращать длину ног, поэтому для более вытянутого силуэта лучше выбирать среднюю или высокую посадку.

Barrel leg

Объемные джинсы barrel leg остаются броским трендом, однако их форма подходит не каждому типу фигуры.

Такой крой намеренно создает дополнительный объем по бокам. Из-за этого ноги могут казаться более округлыми, а силуэт - более массивным.

На высоких и длинноногих девочках этот объем часто выглядит как задуманный элемент оверсайз-образа. В то же время при невысоком росте или определенных особенностях формы ног barrel leg могут еще сильнее подчеркнуть пропорции, которые хотелось бы визуально уравновесить.

Джинсы-бананы и слоучи

Еще один фасон, с которым стилист советует быть осторожными - бананы и слоучи.

Их особенность заключается в скругленной форме и дополнительном объеме в зоне ног. Именно поэтому они могут сделать силуэт более округлым.

На длинных ногах такая модель обычно создает мягкие складки и выглядит непринужденно. Но если пропорции другие, объемный крой способен дополнительно подчеркнуть округлость ног и зрительно сделать их более массивными.

Поэтому перед покупкой слоучи стоит не только ориентироваться на тренд, но и оценить, как именно модель изменяет пропорции вашей фигуры.

Узкие прямые джинсы

Четвертый вариант - узкие прямые джинсы slim. В отличие от объемных моделей они максимально повторяют контуры тела.

Именно поэтому такая модель может привлекать внимание к ногам и бедрам и подчеркивать их форму. Если это не желаемый эффект, стилист советует обратить внимание на более свободные фасоны.

Отдельно Марковская советует не сочетать такие джинсы с низкой посадкой. Для более гармоничной линии бедер лучше выбирать среднюю или высокую талию.

Как спасти сложный фасон джинсов

Отказываться от трендовых моделей не обязательно. Стилист назвала простой прием, который может помочь визуально вытянуть ноги.

Речь идет об обуви с заостренным носком. Причем для этого не обязательно нужен высокий каблук - острый нос может работать как оптическое продолжение линии ноги даже с плоской подошвой.

Вертикальная линия, которую создает такая обувь, помогает уравновесить объемные фасоны и сделать силуэт более стройным с виду.

На что обратить внимание при выборе джинсов

Если хочется зрительно вытянуть ноги и сделать пропорции более сбалансированными, стоит оценивать не только трендовость конкретной модели. Значения имеют посадка, ширина брюк, место расширения и сочетание с обувью.

Особенно универсальным вариантом стилистка называет среднюю или высокую посадку, тогда как низкая талия может зрительно укорачивать ноги.