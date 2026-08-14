UA / RU
rbc.ua
Последние новости
18:09 Полезное
Лучшая соль для консервации: берите ее и банки не разорвет
17:11 Тренды
Эти джинсы могут визуально добавить 5 кг: стилист назвала неудачные фасоны
16:27 Полезное
Такую еду лучше не покупать: эти 6 продуктов могут быть опасными, а вы даже не догадываетесь
15:41 Люди
"Накладной живот": Энн Хэтэуэй и другие звезды, чьи беременности породили безумные теории заговора
15:05 Гороскопы
Почему нельзя поднимать деньги с земли: приметы, о которых мало кто знает
14:31 Вкусно
Вкуснейший летний салат, который обожает Дженнифер Энистон: от него невозможно оторваться
13:27 Гороскопы
Успение Пресвятой Богородицы 2026: можно ли стричься, стирать и работать в этот день
12:57 Полезное
Старые этикетки и грязное дно: простые лайфхаки, которые помогут легко вымыть банки перед консервацией
12:20 Гороскопы
Самые ленивые знаки Зодиака: кто привык откладывать дела на потом
11:41 Вкусно
Олдскульный салат "Пушок": рецепт, который возвращает вкус праздников с детства
Все новости
Главная Полезное Лучшая соль для консервации: берите ее и банки не разорвет
Полезное 14 августа 2026 · 18:09

Лучшая соль для консервации: берите ее и банки не разорвет

Какая соль гарантированно убережет ваши запасы от срыва крышек
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Лучшая соль для консервации: берите ее и банки не разорвет

Какую соль нужно брать для закруток на зиму (фото: Getty Images)

Нет ничего хуже, чем увидеть, как тщательно закрытые банки начинают мутнеть, а крышки - сдуваться и взрываться. Часто хозяйки винят в этом плохую стерилизацию или некачественные крышки. Очень часто главной причиной испорченной консервации является неправильно подобранная соль.

Какую именно соль нужно использовать для консервации - читайте в материале Styler.

Лучший выбор - обычная каменная соль

Идеальным и единственным правильным вариантом для консервации, засолки и квашения овощей является классическая каменная соль большого или среднего помола (чаще всего она продается в обычных бумажных или картонных упаковках).

Она практически не содержит искусственных примесей и состоит из базисного хлорида натрия. Благодаря своей структуре каменная соль растворяется в воде постепенно, обеспечивая равномерное просоливание продуктов. Именно эта соль гарантирует, что рассол останется прозрачным, крышки не сдуваются, а огурцы и помидоры сохранят плотность и фирменный хруст.

Какую соль категорически нельзя использовать

Современный ассортимент специй в супермаркетах может запутать, однако для зимних заготовок следует строго избегать нескольких видов соли:

Йодированная соль: Это враг номер один для консервации. Йод вступает в активную химическую реакцию с овощами, запуская процессы брожения. В результате рассол быстро мутнеет, банки взрываются, а сами плоды становятся мягкими, скользкими и приобретают выраженный горький привкус.

Соль сорта "Экстра": Эта соль слишком мелкая и концентрированная. С ней очень легко ошибиться в пропорциях и пересолить маринад. Кроме того, производители часто добавляют к ней антислеживающие (специальные химические вещества, предотвращающие образование комков), которые создают белый осадок и могут спровоцировать брожение в герметичной банке.

Морская соль: Хотя она считается очень полезной для ежедневного употребления, в консервации ее поведение совершенно непредсказуемо. Морская соль содержит много минералов, которые также могут привести к помутнению рассола и преждевременной порче продукта.

Ранее Styler рассказывал, как быстро приготовить банки для консервации.

Теги: закрутки на зиму консервация
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП "Накладной живот": Энн Хэтэуэй и другие звезды, чьи беременности породили безумные теории заговора Люди "Накладной живот": Энн Хэтэуэй и другие звезды, чьи беременности породили безумные теории заговора
Слова, разрушающие брак до его начала: 4 фразы, которые нельзя говорить избраннику
Слова, разрушающие брак до его начала: 4 фразы, которые нельзя говорить избраннику Люди
Будет ли "штормить" на выходных: прогноз магнитных бурь на 15 и 16 августа
Будет ли "штормить" на выходных: прогноз магнитных бурь на 15 и 16 августа Полезное
Больше интересного
Вкуснейший летний салат, который обожает Дженнифер Энистон: от него невозможно оторваться Вкуснейший летний салат, который обожает Дженнифер Энистон: от него невозможно оторваться Людмила Жукова · 14 августа 2026, 14:31
Успение Пресвятой Богородицы 2026: можно ли стричься, стирать и работать в этот день Успение Пресвятой Богородицы 2026: можно ли стричься, стирать и работать в этот день Катерина Собкова · 14 августа 2026, 13:27
Самые ленивые знаки Зодиака: кто привык откладывать дела на потом Самые ленивые знаки Зодиака: кто привык откладывать дела на потом Катерина Собкова · 14 августа 2026, 12:20
Эти джинсы могут визуально добавить 5 кг: стилист назвала неудачные фасоны Эти джинсы могут визуально добавить 5 кг: стилист назвала неудачные фасоны Катерина Собкова · 14 августа 2026, 17:11