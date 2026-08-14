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Корисне 14 серпня 2026 · 18:09

Найкраща сіль для консервації: беріть її і банки не порозриває

Яка сіль гарантовано вбереже ваші запаси від зривання кришок
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Найкраща сіль для консервації: беріть її і банки не порозриває

Яку сіль треба брати для закруток на зиму (фото: Getty Images)

Немає нічого гіршого, ніж побачити, як ретельно закриті банки починають мутніти, а кришки - здуватися та вибухати. Часто господині звинувачують у цьому погану стерилізацію або неякісні кришки. Дуже часто головною причиною зіпсованої консервації є неправильно підібрана сіль.

Яку саме сіль треба використовувати для консервації - читайте в матеріалі Styler.

Найкращий вибір - звичайна кам'яна сіль

Ідеальним і єдиним правильним варіантом для консервації, засолювання та квашення овочів є класична кам'яна сіль великого або середнього помелу (найчастіше вона продається у звичайних паперових або картонних пакуваннях).

Вона майже не містить штучних домішок і складається з базового хлориду натрію. Завдяки своїй структурі кам'яна сіль розчиняється у воді поступово, забезпечуючи рівномірне просолювання продуктів. Саме ця сіль гарантує, що розсіл залишиться прозорим, кришки не здуються, а огірки та помідори збережуть свою щільність і фірмовий хрускіт.

Яку сіль категорично не можна використовувати

Сучасний асортимент спецій у супермаркетах може заплутати, проте для зимових заготовок слід суворо уникати кількох видів солі:

Йодована сіль: Це ворог номер один для консервації. Йод вступає в активну хімічну реакцію з овочами, запускаючи процеси бродіння. У результаті розсіл швидко каламутніє, банки вибухають, а самі плоди стають м'якими, слизькими та набувають вираженого гіркого присмаку.

Сіль сорту "Екстра": Ця сіль є занадто дрібною та концентрованою. З нею надзвичайно легко помилитися в пропорціях і пересолити маринад. Крім того, виробники часто додають до неї антизлежувачі (спеціальні хімічні речовини, що запобігають утворенню грудок), які створюють білий осад і можуть спровокувати бродіння в герметичній банці.

Морська сіль: Хоча вона вважається дуже корисною для щоденного вживання, у консервації її поведінка абсолютно непередбачувана. Морська сіль містить багато мінералів, які також можуть спричинити помутніння розсолу та передчасне псування продукту.

Раніше Styler розповідав, як швидко підготувати банки для консервації.

Теги: закрутки на зиму консервация
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