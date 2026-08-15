Забудьте о магазинных консервах: готовим идеальные персики в сиропе дома

Вместо того чтобы покупать дорогие консервированные персики, вы можете легко приготовить этот кулинарный шедевр собственноручно.

Пошаговым рецептом фруктов на зиму делится Styler со ссылкой на пост в Консервация и Кулинария.

Что понадобится для заготовки

Для лучшего результата выбирайте спелые, но упругие плоды. Они будут хорошо держать форму и не распадутся во время заливки кипятком.

Основные ингредиенты:

Персики - 2 кг;

Чистая вода - 2 л;

Сахар - 350 г;

Лимонная кислота - 1 ч. л. (Выступает естественным консервантом и идеально балансирует сладость).

Пошаговый процесс приготовления

Шаг 1

Подготовка фруктов. Тщательно вымойте персики. Разрежьте каждый плод пополам и осторожно достаньте косточки. Чтобы половинки были максимально нежными и таяли во рту, обязательно снимите с них тонкую кожуру.

Шаг 2

Первая заливка. Подготовьте чистые стерилизованные банки. Плотно, но очень аккуратно выложите в них половинки персиков. Залейте фрукты крутым кипятком до верха, прикройте чистыми крышками и оставьте прогреваться ровно на 20 минут.

Шаг 3

Приготовление сиропа. Осторожно слейте воду из банок обратно в большую кастрюлю. Добавьте в эту воду сахар и лимонную кислоту. Доведите жидкость до кипения на среднем огне и проварите сироп 2-3 минуты, чтобы все кристаллы полностью растворились.

Шаг 4

Закатывание. Горячим сиропом сразу залейте персики в банках так, чтобы они были полностью покрыты. Герметично закатайте их крышками. Осторожно переверните банки вверх дном, тщательно укутайте теплым одеялом и оставьте в таком положении до полного охлаждения.

Хранить готовые персики лучше в прохладном темном месте. Зимой эти яркие баночки гарантированно подарят вам солнечное летнее настроение.