Это не дорогая экзотика: рецепт яблочного джема со вкусом киви с маленькой хитростью

Когда классическое яблочное варенье или повидло уже надоели, пришло время для кулинарных экспериментов. Опытные хозяйки нашли гениальный способ превратить обычные и доступные яблоки в экзотический десерт, который по цвету и вкусу неотличим от настоящего киви.

Рецептом вкусного джема делится Styler со ссылкой на bude_smachno_razom в Instagram.

Главная хитрость приготовления

Главная уловка этого рецепта заключается в использовании готового фруктового желе. Оно не только дарит джему красивый изумрудный оттенок и интересный вкус, но обеспечивает идеальную густую консистенцию без длительного уваривания.

Что понадобится для приготовления

Рецепт максимально бюджетный и не нуждается в сложных ингредиентах. Для приготовления подготовьте:

очищенные яблоки - 1 кг (лучше выбирать кисло-сладкие сорта, которые хорошо развариваются);

чистая вода - 50 мл;

сахар - 300 г (количество можно корректировать в зависимости от естественной сладости яблок);

желе со вкусом киви - 1 стандартная пачка.

Пошаговый рецепт приготовления

Тщательно вымытые яблоки очистите от кожуры и семенных коробочек. Нарежьте их небольшими кусочками, переложите в кастрюлю и добавьте воду. Доведите массу до кипения и проварите на медленном огне 15–20 минут, пока фрукты не станут совсем мягкими.

Снимите кастрюлю с огня и перебейте погружным блендером яблоки до состояния однородного пюре. Чтобы текстура была максимально нежной и шелковистой, дополнительно протрите массу через сито. После этого добавьте сахар, тщательно перемешайте и снова доведите пюре до кипения.

В горячую яблочную массу всыпьте сухой желе порошок со вкусом киви. Отлично перемешайте, чтобы не осталось ни одного комочка и кристаллы полностью растворились. Проварите будущий джем еще 5–10 минут на слабом огне.

Горячий изумрудный джем сразу же разлейте в предварительно простерилизованные банки. Плотно закройте их крышками. После полного охлаждения десерт станет еще более густым и приобретет идеальную желейную структуру.