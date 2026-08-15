Це не дорога екзотика: рецепт яблучного джему зі смаком ківі з маленькою хитрістю

Коли класичне яблучне варення чи повидло вже набридли, настав час для кулінарних експериментів. Досвідчені господині знайшли геніальний спосіб перетворити звичайні та доступні яблука на екзотичний десерт, який за кольором і смаком неможливо відрізнити від справжнього ківі.

Рецептом смачного джему ділиться Styler з посиланням на bude_smachno_razom в Instagram.

Головна хитрість приготування

Головна хитрість цього рецепту полягає у використанні готового фруктового желе. Воно не лише дарує джему красивий смарагдовий відтінок та цікавий смак, але й забезпечує ідеальну густу консистенцію без тривалого уварювання.

Що знадобиться для приготування

Рецепт максимально бюджетний та не потребує складних інгредієнтів. Для приготування підготуйте:

очищені яблука - 1 кг (краще обирати кисло-солодкі сорти, які добре розварюються);

чиста вода - 50 мл;

цукор - 300 г (кількість можна коригувати залежно від природної солодкості яблук);

желе зі смаком ківі - 1 стандартна пачка.

Покроковий рецепт приготування

Ретельно вимиті яблука очистіть від шкірки та насіннєвих коробочок. Наріжте їх невеликими шматочками, перекладіть у каструлю та додайте воду. Доведіть масу до кипіння і проваріть на повільному вогні 15–20 хвилин, поки фрукти не стануть зовсім м'якими.

Зніміть каструлю з вогню та перебийте яблука занурювальним блендером до стану однорідного пюре. Щоб текстура була максимально ніжною та шовковистою, додатково протріть масу через сито. Після цього додайте цукор, ретельно перемішайте і знову доведіть пюре до кипіння.

У гарячу яблучну масу всипте сухий порошок желе зі смаком ківі. Дуже добре перемішайте, щоб не залишилося жодної грудочки і кристали повністю розчинилися. Проваріть майбутній джем ще 5–10 хвилин на слабкому вогні.

Горячий смарагдовий джем одразу ж розлийте у заздалегідь простерилізовані банки. Щільно закрийте їх кришками. Після повного охолодження десерт стане ще густішим і набуде ідеальної желейної структури.