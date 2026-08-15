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Полезное 15 августа 2026 · 11:45

Сорвет все крышки: какие банки категорически нельзя использовать для консервации

Главные ошибки в выборе тары для запасов на зиму
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Сорвет все крышки: какие банки категорически нельзя использовать для консервации

Какие банки не подойдут для консервации (фото: Getty Images)

Сезон консервации - горячая пора для каждой хозяйки. Но даже идеальный рецепт маринада и качественные овощи не спасут ваши заготовки, если вы выбрали неправильную тару.

Использование неподходящих банок приводит к вздутию крышек, порче продуктов и даже опасному взрыву стекла во время термической обработки. Styler рассказывает о емкостях, которые строго нельзя брать для закруток.

Банки с микротрещинами и сколом

Первое и самое главное правило - тщательный визуальный обзор каждого сосуда. Даже малейшая микротрещина на стенке или едва заметный откол на горлышко делают банку совершенно непригодной.

Под влиянием кипятка такое стекло мгновенно лопнет прямо у вас в руках.

Из-за неровного горла крышка не будет прилегать плотно, поэтому внутрь попадет воздух, что неизбежно вызовет процесс брожения.

Декоративные емкости из тонкого стекла

Сегодня в магазинах продается много красивых стеклянных баночек для хранения сыпучих продуктов, круп или кофе. Они выглядят очень эстетично и современно, но их стекло слишком тонкое.

Оно категорически не рассчитано на резкие перепады температур и длительную стерилизацию. Такие банки гарантированно треснут во время заливки горячего маринада или сиропа.

Тара с изношенной резьбой

Если вы предпочитаете современные банки под винтовые крышки (система твист-оф), внимательно проверяйте состояние самой резьбы. После нескольких лет интенсивного использования она может деформироваться или немного стереться.

Крышка на такой банке будет прокручиваться и никогда не сможет создать необходимый вакуум для длительного и безопасного хранения в подвале.

Стекло, впитавшее посторонние запахи

Некоторая тара из-под магазинных продуктов становится непригодной из-за въевшихся ароматов. Если вы решили повторно использовать банку из-под острого соуса, чесночной пасты или специфических пряностей, убедитесь, что запах полностью вымылся моющими средствами и содой.

Иначе нежный аромат вашего компота или сладкого варенья будет безнадежно испорчен.

Также строго запрещено использовать для пищевых заготовок тару, в которой раньше хранились какие-либо технические или химические вещества - отмыть их до безопасного состояния в домашних условиях невозможно.

До этого Styler рассказывал, какие крышки категорично нельзя покупать для консервации.

Теги: консервация закрутки на зиму
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