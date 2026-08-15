Цю "Зайку" обожнювали всі: куди зникла Юля Бельченко з "Холостяка" і як склалося її життя після шоу

2021 року Юля Бельченко запам'яталася глядачам "Холостяка" як "Зайка" - дівчина у костюмі зайця, яка швидко стала фавориткою Михайла Заливако та переважної більшості глядачів шоу. Вона дійшла до фіналу, але після проєкту її життя кардинально змінилося.

Styler розповість, що відомо про учасницю реаліті сьогодні та чим вона здивувала після проєкту.

Не лише дівчина в костюмі зайчика

Зараз Юлю важко уявити без її телевізійного прізвиська. Проте сама історія появи "Зайки" на шоу була доволі простою: для знайомства з Михайлом вона обрала величезний костюм зайця, доповнивши образ кошиком із морквою.

Такий вихід спрацював. Юлю одразу запам'ятали і глядачі, і сам "холостяк". Уже під час першого індивідуального побачення Михайло зізнавався, що йому подобається її характер і те, як він почувається поруч із нею.

Юля "Зайка" на першій вечірці "Холостяка" (фото: stb.ua)

Проте за веселим телевізійним образом ховалася дівчина з досить насиченою біографією.

До участі в шоу Юля навчалася у Києві, а згодом продовжила освіту в Польщі. Щоб забезпечувати себе, вона працювала в різних сферах. Серед іншого, мала досвід роботи в туристичній сфері, салоні краси, музеї, а в Польщі працювала касиркою та на виробництві.

Саме цей період її життя особливо контрастує з образом дівчини з романтичного телешоу: Юля розповідала, що на фабриці могла працювати по дві зміни поспіль.

Паралельно вона пробувала себе у конкурсах краси. У 2019 році дівчина стала фіналісткою "Міс Київ" та "Міс Україна-Всесвіт", а раніше брала участь у студентських конкурсах краси в Польщі.

"Зайка" на вечірці шоу "Холостяк" (фото: stb.ua)

Ніяк не хотіла йти

На "Холостяку" історія Юлі розвивалася далеко не за класичним сценарієм.

Після першого побачення вона швидко стала однією з помітних учасниць сезону. Михайло запросив її на шопінг, після якого вони провели романтичний вечір. Тоді ж Юля отримала троянду, а сам "холостяк" назвав її простою і "прикольною" дівчиною, з якою йому легко.

Юля та Михайло Заливако на побаченні (скриншот)

Однак згодом у пари почали виникати складнощі. Юля кілька разів опинялася на межі вибуття, а одного разу навіть залишила проєкт. Але Михайло повертав її до шоу.

У дев’ятому випуску "Зайка" отримала можливість приєднатися до чужого побачення і скористалася нею. Це спричинило нову хвилю обговорень серед учасниць. Сам Михайло тоді визнавав, що ситуація його заплутала, але водночас ставав на бік Юлі, коли бачив, що проти неї налаштовані інші дівчата.

Юля "Зайка" на проєкті (скриншот)

У результаті вона таки дісталася фіналу. Але саме там на глядачів чекала головна драма.

Михайло зізнався Юлі, що між ними від самого початку була сильна симпатія. Проте він так і не зміг назвати ці почуття коханням. За його словами, стосунки щоразу доводилося починати спочатку, оскільки Юля не завжди говорила про свої переживання.

У фіналі він обрав Анну Богдан, а Юля залишила шоу зі сльозами.

Юля на фіналі шоу "Холостяк" (фото: stb.ua)

Що залишилося за кадром

Після завершення проєкту Юля розповідала про те, яким насправді було життя учасниць під час зйомок.

Телефони дівчат були недоступними, а зв'язатися з рідними вони могли через редактора. Побутові справи - від прибирання до прання та приготування їжі - учасниці організовували самостійно.

Цікаво, що за межами камер у Юлі також виникали непрості ситуації з іншими учасницями. Після фіналу в студії "Життя після проєкту" навіть обговорювали, чи не було ставлення до неї з боку інших дівчат булінгом. При цьому сама аудиторія значною мірою стала на бік "Зайки".

А ще Михайло побачив різницю між телевізійною Юлею та її образом у соцмережах. На його думку, в Instagram вона виглядала значно більш відстороненою та "глянцевою", тоді як наживо була набагато простішою і скромнішою.

Після "Холостяка" - несподіване весілля

Після завершення шоу Юля не зникла з інформаційного простору одразу. Навпаки, улітку 2021 року вона знову опинилася в центрі уваги через весільні фото.

На знімках "Зайка" позувала у весільній сукні поруч із телеведучим і актором Богданом Юсипчуком. Вони обмінювалися каблучками, фотографувалися як молодята, а Юля написала, що більше не хоче приховувати їхні стосунки.

Юля та Богдан (фото: instagram.com/julz_seven)

Шанувальники вирішили, що фіналістка "Холостяка" нарешті вийшла заміж.

Але вже за кілька днів з'ясувалося, що весілля було постановочним.

Юля та Богдан взяли участь у відкритті нової весільної локації в Києві й зіграли роль наречених. За їхніми словами, це була допомога подрузі, а не справжня церемонія.

Для Юлі в цьому був і особистий сенс. Вона зізнавалася, що хотіла приміряти на себе роль нареченої та побачити, яким може бути її справжній весільний день.

Богдан же таким чином намагався позбутися власного страху перед одруженням.

Щоправда, далеко не всі підписники оцінили такий експеримент. Частина аудиторії звинуватила пару в тому, що вони навмисно ввели людей в оману заради уваги.

Навіть Анна Богдан, яка перемогла в сезоні "Холостяка", публічно розкритикувала цю історію.

Життя після шоу

Пізніше Юля зізналася, що участь у "Холостяку" змінила її ставлення до людей.

В інтерв'ю після проєкту вона говорила, що стала обережнішою у спілкуванні та тепер рідше довіряє оточенню. Водночас дівчина не приховувала, що хоче зустріти кохану людину, хоча стосунки не вважала єдиною метою свого життя.

"Зайка" на постшоу "Холостяк" (фото: stb.ua)

Саме це, мабуть, найбільше відрізняє Юлю сьогоднішню від тієї "Зайки", яку глядачі побачили у першому випуску.

Де Юля "Зайка" зараз

Після "Холостяка" Юля Бельченко не зникла з публічного життя, а поступово перетворила телевізійну популярність на власний блог. Сьогодні вона продовжує вести Instagram, де має близько 287 тисяч підписників. У профілі Юля вказує Київ і Мілан, а серед основних тем сторінки - краса, догляд за собою, жіночі образи та повсякденне життя.

Дівчина вже кілька років живе за кордоном (фото: instagram.com/julz_seven)

До участі в реаліті Юля працювала у сфері SMM, а після шоу ще активніше розвивала цей напрям і власний блог. У її соцмережах регулярно з'являється рекламний контент, зокрема співпраці з б’юті-брендами. Водночас вона багато подорожує - серед напрямків, про які писали українські медіа, були Італія, зокрема Рим і Мілан, а також інші європейські країни.

"Зайка" все така ж приваблива та елегантна (фото: instagram.com/julz_seven)

Ще один важливий етап у її житті припав на початок повномасштабної війни. У 2022 році Юля залишалася в Києві та розповідала про волонтерство: допомагала плести маскувальні сітки, купувала продукти власним коштом, передавала одяг людям, які виїхали з небезпечних районів, та підтримувала волонтерські ініціативи. Вона пояснювала, що не хотіла залишати столицю, бо саме Київ вважає своїм домом.

Юля слідкує за модою та демонструє свої вишукані образи в соцмережах (фото: instagram.com/julz_seven)

Про особисте життя "Зайка" останніми роками говорить значно менше. Після "Холостяка" у неї були стосунки з чоловіком-іноземцем, якого вона показувала у соцмережах, однак ці стосунки, судячи з подальших публікацій, не переросли у шлюб.

Як Юля "Зайка" виглядає сьогодні (фото: instagram.com/julz_seven)

Станом на зараз немає надійного публічного підтвердження, що Юля вийшла заміж або має дітей. Тому стверджувати це як факт не варто. Схоже, після досвіду в українському реаліті вона свідомо залишає романтичну частину життя поза увагою, зосередившись на роботі, блогерстві, красі, подорожах і власному розвитку.

У своєму актуальному Instagram Юля також не демонструє сімейний статус як частину публічного образу.