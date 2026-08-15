UA / RU
rbc.ua
Останні новини
18:35 Тренди
Знайди приховане число і перевір свій "гострий" зір: складний оптичний тест
17:41 Люди
Український дідусь виростив справжнього помідора-велетня: його ціна ошелешила мережу
16:57 Смачно
Приготуйте цей пікантний салат до Горіхового Спасу: баклажани, томати та горіхова паста
16:03 Корисне
Не витрачайте гроші на мульчу: 5 бюджетних варіантів для городу та як правильно їх використовувати
15:17 Тренди
Домашній "SPA" без дорогого салону: як влаштувати вечір догляду за 200 гривень
14:36 Гороскопи
Ці жінки приречені на багатство: 5 імен, які працюють як магніт для грошей
13:47 Люди
Цю "Зайку" обожнювали всі: куди зникла Юля Бельченко з "Холостяка" і як склалося її життя після шоу
13:03 Смачно
Бюджетна екзотика: рецепт яблучного джему зі смаком ківі з маленькою хитрістю
12:22 Гороскопи
Вони знають ціну грошам: які знаки Зодіаку вміють берегти кожну гривню
11:45 Корисне
Зірве всі кришки: які банки категорично не можна використовувати для консервації
Всі новини
Головна Тренди Знайди приховане число і перевір свій "гострий" зір: складний оптичний тест
Тренди 15 серпня 2026 · 18:35

Знайди приховане число і перевір свій "гострий" зір: складний оптичний тест

Здається, що це просто рядки однакових цифр, але десь ховається одне зовсім інше число
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Знайди приховане число і перевір свій "гострий" зір: складний оптичний тест

Цікавий тест, який "розворушить" ваш мозок (фото: Getty Image)

Перед вами суцільне море цифр, де рядок за рядком повторюється одне й те саме "869". Але десь у цьому потоці заховане єдине "896", і знайти його складніше ніж здається.

Став таймер на 40 секунд і проходь тест від Styler.

Мозок швидко звикає до повторюваного патерну і починає буквально не помічати відмінності. Це не "баг", а те, як влаштоване наше сприйняття. Тому слід зламати шаблон і перевірити свій "гострий" зір.

Роздивись картинку уважно. Не поспішай, іноді відповідь ховається саме там, де не шукаєш.

Знайди приховане число і перевір свій &quot;гострий&quot; зір: складний оптичний тестТест на уважність з оптичною ілюзією (зображення згенеровано ШІ)

Знайшов? Перевіряй

Не поспішай підглядати, дай собі ще кілька секунд.

Знайди приховане число і перевір свій &quot;гострий&quot; зір: складний оптичний тестДе шукати приховане число (зображення згенеровано ШІ)

Якщо впорався за 10 секунд

Твоя увага працює швидше ніж у більшості. Такі люди помічають деталі там, де інші бачать суцільний фон.

Якщо шукав довше

В цьому немає нічого дивного, це дісно складно. Чим більше тренуєшся - тим швидше виходить.

Чому такі тести корисні

Наш мозок іноді буває "ледарем". Коли він бачить повторюваний патерн, то просто вимикає увагу і йде в "режим автопілота". Саме тому знайти одну відмінність серед сотень однакових символів так складно, доводиться буквально змушувати себе дивитись інакше.

І в цьому вся цінність. Кожного разу, коли ви ламаєте цей "автопілот", мозок будує нові нейронні зв'язки стає гнучкішим і швидшим. Люди, які регулярно виконують завдання на увагу, краще помічають деталі в реальному житті - від помилок у документах до змін у поведінці близьких.

Раніше ми показали цікавий квіз, в якому потрібно знайти 5 відмінностей на пляжній картинці.

Теги: Цікаві факти Тренди
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Цю "Зайку" обожнювали всі: куди зникла Юля Бельченко з "Холостяка" і як склалося її життя після шоу Люди Цю "Зайку" обожнювали всі: куди зникла Юля Бельченко з "Холостяка" і як склалося її життя після шоу
Бюджетна екзотика: рецепт яблучного джему зі смаком ківі з маленькою хитрістю
Бюджетна екзотика: рецепт яблучного джему зі смаком ківі з маленькою хитрістю Смачно
Вони знають ціну грошам: які знаки Зодіаку вміють берегти кожну гривню
Вони знають ціну грошам: які знаки Зодіаку вміють берегти кожну гривню Гороскопи
Більше цікавого
5 фруктових дерев, які вирощувати набагато легше за яблуні 5 фруктових дерев, які вирощувати набагато легше за яблуні Людмила Жукова · 15 серпня 2026, 10:03
Ці жінки приречені на багатство: 5 імен, які працюють як магніт для грошей Ці жінки приречені на багатство: 5 імен, які працюють як магніт для грошей Людмила Жукова · 15 серпня 2026, 14:36
До чого сниться висота і падіння: що означає такий сон До чого сниться висота і падіння: що означає такий сон Наталя Крижанівська · 15 серпня 2026, 08:21
Український дідусь виростив справжнього помідора-велетня: його ціна ошелешила мережу Український дідусь виростив справжнього помідора-велетня: його ціна ошелешила мережу Наталя Крижанівська · 15 серпня 2026, 17:41