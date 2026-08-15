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Смачно 15 серпня 2026 · 16:57

Приготуйте цей пікантний салат до Горіхового Спасу: баклажани, томати та горіхова паста

Ця страва точно не загубиться на святковому столі
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Приготуйте цей пікантний салат до Горіхового Спасу: баклажани, томати та горіхова паста

Пікантний салат із томатами, хрусткими баклажанами та горіховою заправкою (зображення згенеровано ШІ)

Серпневі овочі чудово поєднуються з волоськими горіхами, а особливо - якщо додати трохи часнику, кінзи та хмелі-сунелі. У цьому салаті соковиті томати зустрічаються з обсмаженими до хрусткої скоринки баклажанами, а все разом доповнює ароматний горіховий соус.

Styler розповість, як приготувати пікантний салат, який стане окрасою вашого столу не лише на свято.

Що з продуктів потрібно підготувати

Для пікантного салату вам знадобляться:

  • баклажани;
  • стиглі томати;
  • червона цибуля;
  • свіжа кінза;
  • волоські горіхи;
  • часник;
  • хмелі-сунелі;
  • винний оцет;
  • тепла вода;
  • олія;
  • сіль.

Як приготувати салат

Підготуйте овочі

Баклажани наріжте шматочками та обсмажте на олії до хрусткої скоринки. Вони мають добре підрум’янитися зовні.

Томати наріжте великими шматочками. Червону цибулю - тонкими півкільцями, а кінзу дрібно посічіть.

Зробіть горіхову заправку

Волоські горіхи перемеліть разом із часником та хмелі-сунелі.

Додайте трохи теплої води та винний оцет. Перемішайте, щоб отримати однорідний соус потрібної консистенції.

Зберіть салат

У мисці з'єднайте соковиті томати, хрусткі баклажани, червону цибулю та багато свіжої кінзи.

Полийте овочі горіховою заправкою та обережно перемішайте.

Салат готовий. Подавати його краще одразу, щоб баклажани залишалися хрусткими, а томати - соковитими. Смачного!

Нагадаємо, як раніше Styler поділився рецептом надзвичайно хрумких огірків, які чудово підійдуть для приготування американських бургерів.

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Теги: Рецепти ореховый спас Салати
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