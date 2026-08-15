Приготуйте цей пікантний салат до Горіхового Спасу: баклажани, томати та горіхова паста

Ця страва точно не загубиться на святковому столі

Серпневі овочі чудово поєднуються з волоськими горіхами, а особливо - якщо додати трохи часнику, кінзи та хмелі-сунелі. У цьому салаті соковиті томати зустрічаються з обсмаженими до хрусткої скоринки баклажанами, а все разом доповнює ароматний горіховий соус.

Styler розповість, як приготувати пікантний салат, який стане окрасою вашого столу не лише на свято.

Що з продуктів потрібно підготувати Для пікантного салату вам знадобляться: баклажани;

стиглі томати;

червона цибуля;

свіжа кінза;

волоські горіхи;

часник;

хмелі-сунелі;

винний оцет;

тепла вода;

олія;

сіль. Як приготувати салат Підготуйте овочі Баклажани наріжте шматочками та обсмажте на олії до хрусткої скоринки. Вони мають добре підрум’янитися зовні. Томати наріжте великими шматочками. Червону цибулю - тонкими півкільцями, а кінзу дрібно посічіть. Зробіть горіхову заправку Волоські горіхи перемеліть разом із часником та хмелі-сунелі. Додайте трохи теплої води та винний оцет. Перемішайте, щоб отримати однорідний соус потрібної консистенції. Зберіть салат У мисці з'єднайте соковиті томати, хрусткі баклажани, червону цибулю та багато свіжої кінзи. Полийте овочі горіховою заправкою та обережно перемішайте. Салат готовий. Подавати його краще одразу, щоб баклажани залишалися хрусткими, а томати - соковитими. Смачного!