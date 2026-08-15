Приготовьте этот пикантный салат к Ореховому Спасу: баклажаны, томаты и ореховая паста

Это блюдо точно не потеряется на праздничном столе

Пикантный салат с томатами, хрустящими баклажанами и ореховой заправкой (изображение сгенерировано ИИ)

Августовские овощи прекрасно сочетаются с грецкими орехами, а особенно если добавить немного чеснока, кинзы и хмели-сунели. В этом салате сочные томаты встречаются с обжаренными до хрустящей корочки баклажанами, а все вместе дополняет ароматный ореховый соус.

Styler расскажет, как приготовить пикантный салат, который станет украшением вашего стола не только в праздник.

Что из продуктов нужно подготовить Для пикантного салата вам понадобятся: баклажаны;

спелые томаты;

красный лук;

свежая кинза;

грецкие орехи;

чеснок;

хмели-сунели;

винный уксус;

теплая вода;

масло;

соль. Как приготовить салат. Подготовьте овощи Баклажаны нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до хрустящей корочки. Они должны хорошо подрумяниться снаружи. Томаты нарежьте большими кусочками. Красный лук - тонкими полукольцами, а кинзу мелко порубите. Сделайте ореховую заправку Грецкие орехи перемолите вместе с чесноком и хмели-сунели. Добавьте немного теплой воды и винный уксус. Перемешайте для получения однородного соуса нужной консистенции. Соберите салат В миске соедините сочные томаты, хрустящие баклажаны, красный лук и много свежей кинзы. Полейте овощи ореховой заправкой и осторожно перемешайте. Салат готов. Подавать его лучше сразу, чтобы баклажаны оставались хрустящими, а томаты - сочными. Приятного аппетита!