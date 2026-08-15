Приготовьте этот пикантный салат к Ореховому Спасу: баклажаны, томаты и ореховая паста

Августовские овощи прекрасно сочетаются с грецкими орехами, а особенно если добавить немного чеснока, кинзы и хмели-сунели. В этом салате сочные томаты встречаются с обжаренными до хрустящей корочки баклажанами, а все вместе дополняет ароматный ореховый соус.
Styler расскажет, как приготовить пикантный салат, который станет украшением вашего стола не только в праздник.
Что из продуктов нужно подготовить
Для пикантного салата вам понадобятся:
- баклажаны;
- спелые томаты;
- красный лук;
- свежая кинза;
- грецкие орехи;
- чеснок;
- хмели-сунели;
- винный уксус;
- теплая вода;
- масло;
- соль.
Как приготовить салат.
Подготовьте овощи
Баклажаны нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до хрустящей корочки. Они должны хорошо подрумяниться снаружи.
Томаты нарежьте большими кусочками. Красный лук - тонкими полукольцами, а кинзу мелко порубите.
Сделайте ореховую заправку
Грецкие орехи перемолите вместе с чесноком и хмели-сунели.
Добавьте немного теплой воды и винный уксус. Перемешайте для получения однородного соуса нужной консистенции.
Соберите салат
В миске соедините сочные томаты, хрустящие баклажаны, красный лук и много свежей кинзы.
Полейте овощи ореховой заправкой и осторожно перемешайте.
Салат готов. Подавать его лучше сразу, чтобы баклажаны оставались хрустящими, а томаты - сочными. Приятного аппетита!
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