"Не знала, чи доживу до ранку": українська "Королева краси" показала, де ховається від російських атак

Під час масованих російських атак мільйони українців змушені шукати найбезпечніше місце у власних будинках, адже облаштоване укриття є далеко не у всіх. У такій ситуації опинилася й українська інфлюенсерка та модель Катерина Білик. Однієї з ночей вона разом із сусідами ховалася від обстрілу у вузькому коридорі звичайної сходової клітки та писала матері, що не знає, чи доживе до ранку.

Про ту страшну ніч, проблему з укриттям та реакцію мільйонної аудиторії за кордоном Білик розповіла в коментарі Styler.

Про проблеми з доступним укриттям

За словами Катерини, мешканці будинку неодноразово порушували це питання. Вони навіть збирали підписи, адже проблема стосується не однієї квартири чи одного будинку.

"Фактично весь наш район залишається без доступного, належним чином облаштованого укриття поблизу. У відповідь нам запропонували використовувати приміщення церкви", - розповіла модель.

"Але для нас це не є реальним вирішенням проблеми. Це звичайна будівля, а не спеціально спроєктована захисна споруда, і ми не маємо підтвердження, що вона здатна захистити людей під час ракетного удару або падіння уламків", - додала вона.

Також Катерина зазначила, що у разі прямого влучання чи сильної ударної хвилі така будівля так само може бути пошкоджена або зруйнована разом із людьми, які перебуватимуть усередині.

"Тобто формально нам нібито запропонували певне приміщення, але фактично доступного та надійного укриття у мешканців так і не з’явилося. Наскільки мені відомо, жодного конкретного рішення щодо будівництва, облаштування чи відкриття повноцінного укриття після цих звернень ухвалено не було", - наголосила Білик.

"Найближче офіційне укриття, наскільки мені відомо, розташоване у приміщенні початкової школи у Вишневому. Від місця, де я проживаю, до нього потрібно йти пішки приблизно 30 хвилин", - пояснила вона.

І навіть це укриття Катерині складно назвати безпечним і придатним для тривалого перебування. Коли вона була там минулого разу, воно було дуже переповнене, у приміщенні "була пліснява та фактично не працювала належна вентиляція".

Про страшну ніч під час обстрілів

Нещодавно Катерина, як і мешканці багатьох міст України, ховалася від обстрілів і не знала, чи доживе до ранку.

"Найбільше тієї ночі мені запам'ятався один літній сусід. У нашому будинку немає ліфта, тому він дуже повільно й важко спускався сходами, тримаючи в руках дві переноски зі своїми котами. Йому було складно одночасно нести їх і триматися за поручні, тому я допомогла донести одну з переносок униз", - згадала модель.

"У цей момент уже лунали вибухи. Вони були настільки сильними, що здавалося, ніби зараз у будинку повилітають вікна. Було дуже страшно, але цей дідусь не залишив своїх тварин у квартирі - попри власний вік, слабкість і небезпеку, він одразу забрав із собою обох котів", - розповіла вона.

Тоді Катерина записала мамі коротке відеоповідомлення у Telegram.

"Моя мама також живе в Київській області, але, на щастя, у місцевості, де вона перебуває, обстрілів практично не було. Тому їй складно повною мірою уявити, наскільки страшною є така ніч для людей, які чують вибухи зовсім поруч", - каже Білик.

Вона показувала їй своїх сусідів, які разом зібралися в коридорі на першому поверсі, та те, в яких умовах вони перечікували атаку.

"Я сказала мамі, що дуже її люблю. Напевно, у ту хвилину мені було важливо, щоб вона це почула, тому що я справді не знала, чим закінчиться ця ніч", - пригадала Катерина.

"Укриття", в якому ховалася Катерина (фото надане пресслужбою)

Тоді вона вирішила розповісти про це саме міжнародній аудиторії та англійською мовою, тому що серед її підписників є люди з різних країн, зокрема ті, "хто може підтримувати Україну, впливати на суспільну думку та доносити цю інформацію далі". Для цього модель публікувала Stories в Instagram.

"Я розумію, що одна публікація не змінить ситуацію миттєво. Але вона може привернути увагу, викликати суспільну дискусію, створити інформаційний резонанс і ще раз нагадати нашим партнерам: Україні досі критично необхідні системи протиповітряної оборони та ракети до них", - пояснила "Королева краси".

"Мені не хотілося перетворювати власний страх на спосіб привернути увагу до себе. Але ця історія насправді не лише про мене. У таких самих умовах живуть десятки тисяч українських родин: без доступного укриття, під час атак, не знаючи, чи зможе ППО захистити їхній будинок цієї ночі", - зазначила вона.

Після публікації Білик отримала дуже багато відповідей та підтримки. Це, каже вона, підтвердило, що про такі речі необхідно говорити.

Водночас її вразило, наскільки мало іноземців знають про повсякденне життя українців під час війни. Частина її аудиторії навіть не здогадувалася, що в Україні можуть бути цілі житлові райони, де люди не мають швидкого доступу до належно обладнаного укриття.

"Більше того, у деяких людей за кордоном досі існує хибне уявлення, ніби майже все цивільне населення України виїхало до Європи, а в країні залишилися переважно військові. Вони не усвідомлюють, що тут продовжують жити мільйони звичайних людей", - розповіла блогерка.

"Ми працюємо, навчаємося, виховуємо дітей, доглядаємо близьких - і водночас можемо серед ночі спускатися сходами під звуки вибухів, не маючи поруч справжнього укриття", - пояснила вона.

Тому Катерина хоче, аби люди за кордоном не сприймали новини про чергову атаку на Україну лише як черговий заголовок або набір цифр.

"За кожною цифрою стоїть ціле людське життя - чиєсь єдине й неповторне життя. За кожною цифрою залишається родина, життя якої вже ніколи не буде таким, як раніше", - наголосила вона.

"Не існує "невеликої" кількості жертв. Навіть одна загибла людина це вже цілий зруйнований світ. Коли ми починаємо вимірювати трагедію лише кількістю або віком загиблих, людське життя непомітно перетворюється на статистику", - вважає Білик.

Модель закликає світ говорити про нас, підтримувати Україну та вимагати від іноземних урядів рішень, здатних захистити українське небо.

"Нам не потрібне співчуття лише після того, як наші будинки зруйновані, а людей уже неможливо повернути. Нам потрібен захист зараз - поки люди всередині цих будинків ще живі", - резюмувала вона.