"Не знала, доживу ли до утра": украинская "Королева красоты" показала, где прячется от российских атак

Во время массированных российских атак миллионы украинцев вынуждены искать безопасное место в собственных домах, ведь обустроенное укрытие далеко не у всех. В такой ситуации оказалась и украинская инфлюэнсерша и модель Екатерина Билык. В одну из ночей она вместе с соседями пряталась от обстрела в узком коридоре обычной лестничной клетки и писала матери, что не знает, доживет ли до утра.

О той страшной ночи, проблеме с укрытием и реакции миллионной аудитории за рубежом Билык рассказала в комментарии Styler.

О проблемах с доступным укрытием

По словам Екатерины, жильцы дома неоднократно поднимали этот вопрос. Они даже собирали подписи, ведь проблема касается не одной квартиры или одного дома.

"Фактически весь наш район остается без доступного, должным образом обустроенного укрытия поблизости. В ответ нам предложили использовать помещение церкви", - рассказала модель.

"Но для нас это не является реальным решением проблемы. Это обычное здание, а не специально спроектированное защитное сооружение, и у нас нет подтверждения, что оно способно защитить людей во время ракетного удара или падения обломков", - добавила она.

Также Екатерина отметила, что в случае прямого попадания или сильной ударной волны такое здание также может быть повреждено или разрушено вместе с находящимися внутри.

"То есть формально нам вроде бы предложили определенное помещение, но фактически доступного и надежного укрытия у жильцов так и не появилось. Насколько мне известно, никакого конкретного решения по строительству, обустройству или открытию полноценного укрытия после этих обращений принято не было", - подчеркнула Билык.

"Ближайшее официальное укрытие, насколько мне известно, находится в помещении начальной школы в Вишневом. От места, где я проживаю, к нему нужно идти пешком примерно 30 минут", - пояснила она.

И даже это укрытие Екатерине сложно назвать безопасным и пригодным для продолжительного пребывания. Когда она была там в прошлый раз, она была очень переполнена, в помещении "была плесень и фактически не работала надлежащая вентиляция".

О страшной ночи во время обстрелов

Недавно Екатерина, как и жители многих городов Украины, пряталась от обстрелов и не знала, доживет ли до утра.

"Больше всего в ту ночь мне запомнился один пожилой сосед. В нашем доме нет лифта, поэтому он очень медленно и тяжело спускался по лестнице, держа в руках две переноски со своими котами. Ему было сложно одновременно нести их и держаться за поручни, поэтому я помогла донести одну из переносок вниз", - вспомнила модель.

"В этот момент уже раздавались взрывы. Они были настолько сильными, что казалось, будто сейчас в доме повылетают окна. Было очень страшно, но этот дедушка не оставил своих животных в квартире - несмотря на свой возраст, слабость и опасность, он сразу унес с собой обоих кошек", - рассказала она.

Тогда Екатерина записала маме короткое видеосообщение в Telegram.

"Моя мама также живет в Киевской области, но, к счастью, в местности, где она находится, обстрелов практически не было. Поэтому ей сложно в полной мере представить, насколько страшна такая ночь для людей, которые слышат взрывы совсем рядом", - говорит Билык.

Она показывала ей своих соседей, вместе собравшихся в коридоре на первом этаже, и то, в каких условиях они пережидали атаку.

"Я сказала маме, что очень ее люблю. Наверное, в ту минуту мне было важно, чтобы она это услышала, потому что я не знала, чем закончится эта ночь", - вспомнила Екатерина.

"Укрытие", в котором скрывалась Екатерина (фото предоставлено пресс-службой)

Тогда она решила рассказать об этом именно международной аудитории и на английском языке, потому что среди ее подписчиков есть люди из разных стран, в том числе "кто может поддерживать Украину, влиять на общественное мнение и доносить эту информацию дальше". Для этого модель публиковала Stories в Instagram.

"Я понимаю, что одна публикация не изменит ситуацию мгновенно. Но она может привлечь внимание, вызвать общественную дискуссию, создать информационный резонанс и еще раз напомнить нашим партнерам: Украине еще критически необходимы системы противовоздушной обороны и ракеты к ним", - пояснила "Королева красоты".

"Мне не хотелось превращать собственный страх в способ привлечь внимание к себе. Но эта история действительно не только обо мне. В таких же условиях живут десятки тысяч украинских семей: без доступного укрытия, во время атак, не зная, сможет ли ПВО защитить их дом этой ночью", - отметила она.

После публикации Билык получила очень много ответов и поддержки. Это, говорит она, подтвердило, что о таких вещах нужно говорить.

В то же время, ее поразило, насколько мало иностранцев знают о повседневной жизни украинцев во время войны. Часть ее аудитории даже не догадывалась, что в Украине могут быть целые жилые районы, где люди не имеют быстрого доступа к оборудованному укрытию.

"Более того, у некоторых людей за границей до сих пор существует заблуждение, будто почти все гражданское население Украины уехало в Европу, а в стране остались преимущественно военные. Они не осознают, что здесь продолжают жить миллионы обычных людей", - рассказала блогерша.

"Мы работаем, учимся, воспитываем детей, ухаживаем за близкими - и в то же время можем среди ночи спускаться по лестнице под звуки взрывов, не имея рядом надлежащего укрытия", - пояснила она.

Поэтому Екатерина хочет, чтобы люди за границей не воспринимали новости об очередной атаке на Украину только как очередное название или набор цифр.

"За каждой цифрой стоит целая человеческая жизнь - чья-то единственная и неповторимая жизнь. За каждой цифрой остается семья, жизнь которой уже никогда не будет такой, как раньше", - подчеркнула она.

"Не существует "небольшого" количества жертв. Даже один погибший человек это уже целый разрушенный мир. Когда мы начинаем измерять трагедию только количеством или возрастом погибших, человеческая жизнь незаметно превращается в статистику", - считает Билык.

Модель призывает мир говорить о нас, поддерживать Украину и требовать от иностранных правительств решений, способных оградить украинское небо.

"Нам не нужно сочувствие только после того, как наши дома разрушены, а людей уже невозможно вернуть. Нам нужна защита сейчас - пока люди внутри этих домов еще живы", - резюмировала она.