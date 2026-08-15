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Гороскопы 15 августа 2026 · 20:02

Время действовать, а не ждать: какие знаки Зодиака получат все и сразу до конца недели

Астрологический прогноз, который следует прочитать каждому
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Время действовать, а не ждать: какие знаки Зодиака получат все и сразу до конца недели

Гороскоп на неделю с 17 августа (фото: Pinterest)

Знание движения планет не делает нас автоматически счастливчиками, но дает мощное преимущество - понимание, когда именно следует действовать. Следующая неделя начинается с невероятно благоприятной связи между Юпитером (в солнечном Льве) и Венерой (в дипломатических Весах), что обещает вдохновляющие встречи и увлекательные разговоры.

Что ждет каждый знак Зодиака, рассказывает Styler со ссылкой на Patrick Arundell Astrology.

"Падение звезды" и переход Солнца в Деву

В то же время, ретроградный Сатурн образует мощные альянсы с Меркурием и Юпитером. Это идеальное время для реализации хорошо продуманных планов: сочетание реализма и оптимизма позволит превратить ваши мечты в нечто осязаемое.

Однако будьте осторожны: воинственный Марс вступает в конфликт с мечтательным Нептуном. Этот аспект способен вызвать сильную неразбериху, дезориентацию и даже спровоцировать откровенную ложь в близких отношениях. Не торопитесь доверять новым знакомым.

В субботу нас ждет глубоко символическое событие - Солнце и Южный узел соединятся в Леве впервые за 18 лет. Астрологи предупреждают, что это может стать переломным моментом для всего человечества.

Мы можем стать свидетелями того, как известная личность (в бизнесе, политике или шоу-бизнесе) окажется под пристальным вниманием, или увидим громкое "падение звезды" внезапную потерю репутации и влияния.

В воскресенье Солнце перейдет в практический знак Девы. Это означает, что весь творческий хаос сезона Льва придется структурировать. Пора для организации, совершенствования и применения идей на практике.

Гороскоп для каждого знака Зодиака

Овен: Вы можете чувствовать определенную вялость из-за влияния Нептуна. Не планируйте на эту неделю изнурительных дел – лучше отдохните. Переход Солнца в Деву поможет вам навести порядок в повседневной рутине.

Телец: Учитесь отличать интуицию от разыгранного воображения. Чем больше вы давите на себя в поисках ответов, тем дальше они прячутся. С переходом Солнца в Деву на первый план выходит отдых – позвольте себе развлекаться.

Близнецы: Будьте очень осторожны с финансами. Не доверяйте советам друзей по поводу денег и избегайте дорогих подписок или покупок. Также Солнце осветит ваш домашний сектор: пора составить список дел и взяться за дом.

Рак: Вы будете чувствовать мощный заряд энергии, но избегайте кардинальных решений в карьере или бизнесе – информация может быть ошибочной. Если необходимо подписать документы, внимательно читайте мелкий шрифт.

Лев: Внутреннее беспокойство может вызвать жажду перемен, хотя вы сами не до конца понимаете, чего хотите. Подождите, пока туман рассеется. Солнце переходит в ваш сектор денег - идеальное время для создания надежного бюджета.

Дева: Граница между правдой и сплетнями будет очень размыта, поэтому следите за тем, что и кому вы рассказываете. С переходом Солнца в ваш знак начинается ваш сезон - обновляйте имидж, ставьте цели и наслаждайтесь жизнью.

Весы: Не путайте размытые обещания с жесткими гарантиями. Ваш успех сейчас полностью зависит от четких правил и уговоров. Переход Солнца в Деву приглашает вас к рефлексии и спокойному отдыху перед днем рождения.

Скорпион: Ваши смелые планы требуют жесткой организации. Не оставляйте ничего на свободу случая - проводите исследования. Солнце также осветит ваш социальный сектор, подчеркивая важность командной работы.

Стрелец: Марс побуждает вас отпустить ситуации и людей, которые больше не приносят пользы. Будьте осторожны в романтике - не все так идеально, как кажется. С воскресенья Солнце в вашем секторе карьеры выведет вас в центр всеобщего внимания.

Козерог : Эмоции могут затмить важные решения по дому. Читайте между строк и доверяйте интуиции, если чувствуете фальшь. Переход Солнца вдохновит вас на расширение горизонтов и поиск новых приключений вне рутины.

Водолей: Путаница в коммуникациях может затормозить ваши дела. Обязательно проверяйте факты и наведите порядок в документах. Солнце осветит сектор общих активов, способствуя финансовому планированию.

Рыбы: Марс в вашем секторе удовольствий требует активности. Занимайтесь хобби или смело приглашайте на свидание того же человека. Ваши отношения расцветут, если они будут построены на честности и взаимоуважении.

Ранее Styler рассказывал, что принесет поток Персеид каждому знаку Зодиака.

Теги: Гороскоп
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