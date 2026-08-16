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Корисне 16 серпня 2026 · 08:08

Порошок тут ні до чого: ось чому речі неприємно пахнуть після прання

Винуватцем може виявитися сама пральна машина - і ви навряд чи перевіряєте це місце
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Порошок тут ні до чого: ось чому речі неприємно пахнуть після прання

Чому білизна після прання пахне затхлим (фото: Magnific)

Випрали одяг, а він замість свіжості має затхлий або неприємний запах? Часто проблема криється не в пральному порошку, а в помилках під час прання та догляду за машиною.

Styler розбирався, які звички під час прання можуть зіпсувати результат і що варто змінити.

Чому випрані речі можуть погано пахнути

1. Ви забуваєте перевіряти кишені

Монетки, папірці, серветки та інші дрібниці можуть залишатися в кишенях і створювати проблеми під час прання. Папір розмокає та прилипає до тканини, а сторонні предмети можуть пошкодити одяг або навіть засмітити злив.

Перед тим як покласти речі в барабан, варто швидко перевірити всі кишені. Це займає кілька секунд, але може врятувати і одяг, і пральну машину.

2. Мокрі речі довго лежать у барабані

Це одна з найпоширеніших причин затхлого запаху.

Після завершення циклу в барабані залишається тепле та вологе середовище, тому якщо мокрий одяг пролежить там кілька годин, він може почати неприємно пахнути. У такому випадку навіть повторне прання не завжди одразу вирішує проблему.

Краще діставати білизну з машини якомога швидше та відразу розвішувати її для сушіння.

3. Ви перевантажуєте барабан

Барабан не варто заповнювати речами "під зав'язку". Коли одягу занадто багато, вода та мийний засіб гірше проходять крізь тканину, а забруднення й залишки засобу можуть вимиватися не повністю.

Для якісного прання залишайте трохи вільного простору в барабані. Орієнтуватися найкраще на рекомендації виробника конкретної пральної машини.

4. Пральна машина працює занадто часто, але її не очищають

Парадоксально, але машина, яка регулярно пере одяг, сама теж потребує очищення.

У гумовій манжеті, лотку для порошку, фільтрі та інших частинах приладу можуть накопичуватися залишки мийних засобів, ворс, бруд і волога. Згодом усе це може стати джерелом неприємного запаху, який потім переноситься на речі.

Тому періодично очищайте лоток для засобів, протирайте манжету та перевіряйте фільтр відповідно до інструкції до вашої моделі.

5. Ви неправильно обираєте режим і кількість засобу

Більше порошку не означає чистіший одяг. Якщо мийного засобу забагато, він може не вимитися повністю та залишатися у волокнах тканини й усередині машини.

Важливо також підбирати температуру та режим відповідно до типу тканини й рівня забруднення. Для деяких речей делікатне прання буде оптимальним, тоді як сильно забрудненому одягу може знадобитися інший цикл.

Що зробити, якщо речі вже неприємно пахнуть

Якщо після прання одяг має затхлий запах, не поспішайте додавати ще більше кондиціонера. Спочатку варто перевірити саму пральну машину.

  • дістаньте білизну одразу після завершення циклу
  • залишайте дверцята барабана прочиненими після прання
  • регулярно промивайте лоток для порошку
  • протирайте гумову манжету після використання
  • очищайте фільтр згідно з інструкцією виробника
  • не перевантажуйте барабан
  • використовуйте рекомендовану кількість мийного засобу.

Також важливо не залишати пральну машину постійно закритою після прання. Вентиляція допомагає волозі випаровуватися, а це зменшує умови для появи затхлого запаху.

Головне правило

Якщо хочете, щоб після прання речі пахли свіжістю, важливо стежити не лише за порошком, а й за самою машиною. Правильне завантаження, своєчасне сушіння та регулярне очищення приладу часто дають більший результат, ніж велика кількість ароматизатора чи кондиціонера.

Раніше Styler розповідав, як дівчина на місяць відмовилася від кондиціонеру для білизни і що з цього вийшло.

Теги: Прання стиральная машинка Поради
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