Порошок здесь ни при чем: вот почему вещи неприятно пахнут после стирки

Выстирали одежду, а она вместо свежести имеет затхлый или неприятный запах? Часто проблема кроется не в стиральном порошке, а в ошибках при стирке и уходе за машиной.

Styler разбирался, какие привычки во время стирки могут испортить результат и что следует изменить.

Почему постиранные вещи могут плохо пахнуть

1. Вы забываете проверять карманы

Монетки, бумажки, салфетки и другие мелочи могут оставаться в карманах и создавать проблемы при стирке. Бумага размокает и прилипает к ткани, а посторонние предметы могут повредить одежду или даже засорить слив.

Перед тем как положить вещи в барабан, следует быстро проверить все карманы. Это занимает несколько секунд, но может спасти и одежду, и стиральную машину.

2. Мокрые вещи долго лежат в барабане

Это одна из самых распространенных причин затхлого запаха.

После завершения цикла в барабане остается теплая и влажная среда, поэтому если мокрая одежда пролежит там несколько часов, она может начать неприятно пахнуть. В таком случае даже повторная стирка не всегда сразу решает проблему.

Лучше извлекать белье из машины как можно быстрее и сразу развешивать его для сушки.

3. Вы перегружаете барабан

Барабан не стоит заполнять вещами "под завязку". Когда одежды слишком много, вода и моющее средство хуже проходят сквозь ткань, а загрязнения и остатки средства могут вымываться не полностью.

Для качественной стирки оставляйте немного свободного пространства в барабане. Ориентироваться лучше всего на рекомендации производителя конкретной стиральной машины.

4. Стиральная машина работает слишком часто, но ее не очищают

Парадоксально, но машина, которая регулярно стирает одежду, сама тоже нуждается в очистке.

В резиновой манжете, лотке для порошка, фильтре и других частях прибора могут скапливаться остатки моющих средств, ворс, грязь и влага. Впоследствии это может стать источником неприятного запаха, который потом переносится на вещи.

Поэтому периодически очищайте лоток, протирайте манжету и проверяйте фильтр в соответствии с инструкцией к вашей модели.

5. Вы неправильно выбираете режим и количество средства

Больше порошка не означает более чистую одежду. Если моющего средства слишком много, оно может не вымыться полностью и оставаться в волокнах ткани и внутри машины.

Важно также подбирать температуру и режим в соответствии с типом ткани и уровнем загрязнения. Для некоторых вещей деликатная стирка будет оптимальной, тогда как сильно загрязненной одежде может потребоваться другой цикл.

Что сделать, если вещи уже неприятно пахнут

Если после стирки одежда имеет затхлый запах, не спешите добавлять еще больше кондиционера. Сначала следует проверить саму стиральную машину.

достаньте белье сразу после завершения цикла

оставляйте дверцу барабана приоткрытой после стирки

регулярно промывайте лоток для порошка

протирайте резиновую манжету после использования

очищайте фильтр согласно инструкции производителя

не перегружайте барабан

используйте рекомендуемое количество моющего средства.

Также важно не оставлять стиральную машину постоянно закрытой после стирки. Вентиляция помогает влаге улетучиваться, а это уменьшает условия для появления затхлого запаха.

Главное правило

Если хотите, чтобы после стирки вещи пахли свежестью, важно следить не только за порошком, но и за самой машиной. Правильная загрузка, своевременная сушка и регулярная очистка прибора часто дают больший результат, чем большое количество ароматизатора или кондиционера.