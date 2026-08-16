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Вкусно 16 августа 2026 · 07:24

Блинчики с орешками и сгущенкой: быстрый сладкий рецепт к Ореховому Спасу

Простой десерт, который можно приготовить к праздничному столу и не только
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Блинчики с орешками и сгущенкой: быстрый сладкий рецепт к Ореховому Спасу

Блинчики с грецкими орехами и сгущенкой (изображение сгенерировано ИИ)

Грецкие орехи недаром стали одним из символов Орехового Спаса - их можно добавить не только в праздничную корзину, но и использовать для десерта. Один из простых вариантов - тонкие блинчики с орехово-сгущенной начинкой.

Styler пошагово объяснит, как сделать тонкие блинчики и дополнить их простой ореховой начинкой со сгущенкой.

Что из продуктов нужно подготовить

Для блинчиков:

  • молоко,
  • мука,
  • яйца,
  • сахар,
  • щепотка соли,
  • растительное масло.

Для начинки:

  • грецкие орехи,
  • сгущенное молоко - обычное или вареное - которое вам больше нравится.

Как приготовить ореховые блины

Замесите тесто

Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли. Добавьте молоко и постепенно всыпайте муку, постоянно перемешивая, чтобы в тесте не осталось комочков.

Влейте немного растительного масла и еще раз хорошо перемешайте.

Пожарьте блинчики

Разогрейте сковороду и жарьте тонкие блинчики с обеих сторон до готовности.

Готовые блины сложите один на один, чтобы они оставались мягкими.

Подготовьте начинку

Грецкие орехи измельчите. Смешайте их со сгущенкой до однородной ореховой начинки.

Заверните блинчики

На каждый блинчик выложите немного начинки. Сверните конвертиком или трубочкой.

По желанию готовые блинчики можно украсить измельченными орехами.

Такой десерт хорошо подойдет к чаю или кофе и станет простым сладким дополнением к столу Орехового Спаса. Приятного аппетита!

Напомним, как раньше мы делились простым рецептом рыхлых оладий, которые не опадают даже, когда становятся холодными.

Теги: ореховый спас Блинчики Орехи
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