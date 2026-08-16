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Гороскопи 16 серпня 2026 · 12:00

Зрада для них - найстрашніший сценарій: які знаки Зодіаку бояться її найбільше

Вони особливо гостро реагують на зміни у поведінці людини, яку люблять
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Зрада для них - найстрашніший сценарій: які знаки Зодіаку бояться її найбільше

Які знаки Зодіаку найревнивіші (фото: Magnific)

Знаки Зодіаку по-різному переживають тему невірності та довіри. Для одних зрада стає найбільшим ударом по стосунках, тоді як інші легше відпускають подібні ситуації.

Styler розповідає, хто очолив цей рейтинг.

12 місце - Водолій

Водолії зазвичай цінують свободу та не хочуть контролювати партнера на кожному кроці. Навіть якщо зрада завдасть їм болю, вони швидше спробують прийняти ситуацію та рухатися далі.

11 місце - Стрілець

Стрільці не люблять драму й надмірні ревнощі, тому не схильні постійно думати про можливу зраду. Для них важливіше чесність у стосунках і свобода кожного з партнерів.

10 місце - Близнюки

Близнюки можуть гостро реагувати на невірність, але навряд чи дозволять страху повністю контролювати їхнє життя. Вони радше спробують поговорити з партнером і зрозуміти, що насправді сталося.

9 місце - Терези

Терези дуже цінують гармонію у стосунках, тому сама думка про зраду їм неприємна. Водночас вони не завжди готові одразу робити висновки й можуть довго шукати пояснення поведінці партнера.

8 місце - Овен

Овни не терплять обману, але ще менше вони люблять жити у постійних підозрах. Якщо дізнаються про зраду, можуть відреагувати різко, проте страх перед нею зазвичай не змушує їх постійно контролювати кохану людину.

7 місце - Лев

Левам важливо відчувати себе особливими та бажаними для партнера, тому зрада може сильно вдарити по їхній самооцінці. Водночас вони не хочуть показувати, наскільки сильно бояться бути обманутими.

6 місце - Козоріг

Козороги серйозно ставляться до довіри й будують стосунки з розрахунком на стабільність. Саме тому зрада для них означає не лише біль, а й руйнування планів, у які вони багато вклали.

5 місце - Телець

Тельці дуже цінують вірність і безпеку у стосунках, тому можуть болісно реагувати навіть на натяки на невірність. Вони не завжди влаштовують сцени ревнощів, але втратити довіру до партнера їм дуже складно.

4 місце - Риби

Риби схильні глибоко переживати емоційні потрясіння, тому страх зради може бути для них особливо сильним. Вони можуть довго прокручувати в голові різні сценарії й шукати ознаки того, що партнер віддаляється.

3 місце - Діва

Діви уважні до деталей і легко помічають зміни у поведінці близької людини. Через це вони можуть почати підозрювати зраду ще до того, як з'являться реальні докази, особливо якщо партнер поводиться незвично.

2 місце - Рак

Для Раків емоційна безпека та довіра є фундаментом стосунків. Вони дуже бояться втратити людину, до якої прив'язалися, тому навіть найменший сигнал про можливу невірність може викликати сильні переживання.

1 місце - Скорпіон

Скорпіони особливо гостро сприймають питання вірності та довіри. Вони можуть бути дуже ревнивими, а підозра у зраді здатна надовго позбавити їх відчуття безпеки у стосунках.

Раніше Styler писав про знаки Зодіаку, які нарешті можуть видихнути з полегшенням після років невдач.

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Теги: Астрологія Знаки Зодіаку Гороскоп
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