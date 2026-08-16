Менше речей - більше образів: 5 знахідок для осіннього гардеробу

Осінній гардероб не обов’язково має бути великим, щоб щодня виглядати стильно. Достатньо правильно підібрати кілька універсальних речей, які легко поєднуються між собою.

Кардиган

Кардиган - одна з найзручніших речей для осені, адже його можна носити як самостійний верх або використовувати як додатковий шар.

Для капсульного гардеробу краще обрати модель у нейтральному відтінку: молочному, бежевому, сірому, коричневому або чорному. Такий кардиган легко поєднувати з джинсами, спідницями, сукнями та класичними брюками.

Особливо практичними будуть моделі середньої довжини без надмірного декору. Вони не перевантажують образ і дозволяють експериментувати з іншими деталями.

Як носити: з футболкою та прямими джинсами, поверх сорочки або сукні, а в прохолодні дні - під тренч чи пальто.

Кардиган на осінь 2026 (фото: instagram.com/anoukyve)

Тренч

Класичний тренч залишається одним із найпрактичніших варіантів верхнього одягу для перехідного сезону. Він захищає від прохолодного вітру та дощу й водночас додає образу структурованості.

Для універсальної капсули підійде тренч бежевого, пісочного, сірого або темно-синього кольору. Найкраще виглядають моделі прямого або злегка вільного крою, які не сковують рухів і дозволяють одягати під них светр чи жакет.

Тренч можна поєднувати практично з усіма речами осінньої капсули - від джинсів до спідниці.

Як носити: з прямими джинсами та балетками для повсякденного образу або з джинсовою спідницею та светром для більш жіночного поєднання.

Тренч (фото: instagram.com/hannahlewisstylist)

Балетки

Балетки давно перестали бути виключно літнім взуттям. Восени їх можна носити у суху та не надто холодну погоду, комбінуючи з джинсами, спідницями та брюками.

Для капсули варто придивитися до моделей чорного, бордового, коричневого або молочного кольору. Якщо хочеться зробити взуття акцентом образу, можна обрати балетки з металевими деталями, ремінцями або лакованої шкіри.

Важливо, щоб взуття було не лише стильним, а й комфортним: саме універсальність робить його вдалим елементом капсульного гардеробу.

Як носити: з прямими джинсами та кардиганом, мідіспідницею або тренчем.

Балетки на невеликому каблуці (фото: instagram.com/smythsisters)

Джинсова спідниця

Джинсова спідниця - спосіб урізноманітнити осінній гардероб, якщо джинси здаються занадто звичним варіантом.

Для капсули особливо практичною буде модель міді або довжини нижче коліна. Вона легко комбінується з базовим трикотажем, сорочками, кардиганами та верхнім одягом.

Щодо кольору, найпростіше працювати з класичним синім денімом, темно-синім або чорним. Таку спідницю можна носити не лише з балетками, а й із чоботами чи кросівками.

Як носити: з об’ємним кардиганом і балетками або з водолазкою та тренчем.

Джинсова спідниця (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Джинси прямого крою

Прямі джинси - одна з тих речей, яка може стати основою десятків образів. На відміну від моделей із дуже вузьким або надмірно широким кроєм, вони легко вписуються у різні стилі.

Для осінньої капсули підійдуть класичні сині, темно-сині або чорні джинси без великої кількості потертостей і декоративних деталей.

Середня або висока посадка дозволить комбінувати джинси з короткими кардиганами, сорочками, светрами та тренчами.

Як носити: з кардиганом і балетками, футболкою та тренчем або светром і чоботами.

Прямі джинси (фото: instagram.com/anoukyve)

Як зібрати осінню капсулу з цих речей

Перевага цих п’яти моделей у тому, що їх можна комбінувати між собою, не створюючи відчуття, що один і той самий комплект повторюється.

Наприклад:

джинси + кардиган + балетки - простий повсякденний образ;

джинсова спідниця + кардиган + тренч - більш жіночний варіант;

джинси + сорочка + тренч - універсальний комплект для міста;

джинсова спідниця + светр + балетки - затишний образ для теплої осені;

джинси + кардиган + тренч - практичне поєднання для прохолодної погоди.

При цьому не обов’язково купувати всі речі одночасно. Капсулу можна збирати поступово, орієнтуючись на те, що вже є у гардеробі.