Менше речей - більше образів: 5 знахідок для осіннього гардеробу

Осінній гардероб не обов’язково має бути великим, щоб щодня виглядати стильно. Достатньо правильно підібрати кілька універсальних речей, які легко поєднуються між собою.
Styler розповідає, які універсальні речі допоможуть створити практичну капсулу на сезон.
Кардиган
Кардиган - одна з найзручніших речей для осені, адже його можна носити як самостійний верх або використовувати як додатковий шар.
Для капсульного гардеробу краще обрати модель у нейтральному відтінку: молочному, бежевому, сірому, коричневому або чорному. Такий кардиган легко поєднувати з джинсами, спідницями, сукнями та класичними брюками.
Особливо практичними будуть моделі середньої довжини без надмірного декору. Вони не перевантажують образ і дозволяють експериментувати з іншими деталями.
Як носити: з футболкою та прямими джинсами, поверх сорочки або сукні, а в прохолодні дні - під тренч чи пальто.
Кардиган на осінь 2026 (фото: instagram.com/anoukyve)
Тренч
Класичний тренч залишається одним із найпрактичніших варіантів верхнього одягу для перехідного сезону. Він захищає від прохолодного вітру та дощу й водночас додає образу структурованості.
Для універсальної капсули підійде тренч бежевого, пісочного, сірого або темно-синього кольору. Найкраще виглядають моделі прямого або злегка вільного крою, які не сковують рухів і дозволяють одягати під них светр чи жакет.
Тренч можна поєднувати практично з усіма речами осінньої капсули - від джинсів до спідниці.
Як носити: з прямими джинсами та балетками для повсякденного образу або з джинсовою спідницею та светром для більш жіночного поєднання.
Тренч (фото: instagram.com/hannahlewisstylist)
Балетки
Балетки давно перестали бути виключно літнім взуттям. Восени їх можна носити у суху та не надто холодну погоду, комбінуючи з джинсами, спідницями та брюками.
Для капсули варто придивитися до моделей чорного, бордового, коричневого або молочного кольору. Якщо хочеться зробити взуття акцентом образу, можна обрати балетки з металевими деталями, ремінцями або лакованої шкіри.
Важливо, щоб взуття було не лише стильним, а й комфортним: саме універсальність робить його вдалим елементом капсульного гардеробу.
Як носити: з прямими джинсами та кардиганом, мідіспідницею або тренчем.
Балетки на невеликому каблуці (фото: instagram.com/smythsisters)
Джинсова спідниця
Джинсова спідниця - спосіб урізноманітнити осінній гардероб, якщо джинси здаються занадто звичним варіантом.
Для капсули особливо практичною буде модель міді або довжини нижче коліна. Вона легко комбінується з базовим трикотажем, сорочками, кардиганами та верхнім одягом.
Щодо кольору, найпростіше працювати з класичним синім денімом, темно-синім або чорним. Таку спідницю можна носити не лише з балетками, а й із чоботами чи кросівками.
Як носити: з об’ємним кардиганом і балетками або з водолазкою та тренчем.
Джинсова спідниця (фото: instagram.com/nlmarilyn)
Джинси прямого крою
Прямі джинси - одна з тих речей, яка може стати основою десятків образів. На відміну від моделей із дуже вузьким або надмірно широким кроєм, вони легко вписуються у різні стилі.
Для осінньої капсули підійдуть класичні сині, темно-сині або чорні джинси без великої кількості потертостей і декоративних деталей.
Середня або висока посадка дозволить комбінувати джинси з короткими кардиганами, сорочками, светрами та тренчами.
Як носити: з кардиганом і балетками, футболкою та тренчем або светром і чоботами.
Прямі джинси (фото: instagram.com/anoukyve)
Як зібрати осінню капсулу з цих речей
Перевага цих п’яти моделей у тому, що їх можна комбінувати між собою, не створюючи відчуття, що один і той самий комплект повторюється.
Наприклад:
- джинси + кардиган + балетки - простий повсякденний образ;
- джинсова спідниця + кардиган + тренч - більш жіночний варіант;
- джинси + сорочка + тренч - універсальний комплект для міста;
- джинсова спідниця + светр + балетки - затишний образ для теплої осені;
- джинси + кардиган + тренч - практичне поєднання для прохолодної погоди.
При цьому не обов’язково купувати всі речі одночасно. Капсулу можна збирати поступово, орієнтуючись на те, що вже є у гардеробі.
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