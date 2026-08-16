Меньше вещей - больше образов: 5 находок для осеннего гардероба

Осенний гардероб не обязательно должен быть большим, чтобы каждый день выглядеть стильно. Достаточно правильно подобрать несколько универсальных вещей, которые легко сочетаются между собой.
Styler рассказывает, какие универсальные вещи помогут создать практичную капсулу на сезон.
Кардиган
Кардиган - одна из самых удобных вещей для осени, ведь его можно носить как самостоятельный верх или использовать как дополнительный слой.
Для капсульного гардероба лучше выбрать модель в нейтральном оттенке: молочном, бежевом, сером, коричневом или черном. Такой кардиган легко сочетать с джинсами, юбками, платьями и классическими брюками.
Особенно практичными будут модели средней длины без излишнего декора. Они не перегружают образ и разрешают экспериментировать с другими деталями.
Как носить: с футболкой и прямыми джинсами, поверх рубашки или платья, а в прохладные дни - под тренч или пальто.
Кардиган на осень 2026 (фото: instagram.com/anoukyve)
Тренч
Классический тренч остается одним из самых практичных вариантов верхней одежды для переходного сезона. Он защищает от прохладного ветра и дождя и придает образу структурированности.
Для универсальной капсулы подойдет тренч бежевого, песочного, серого или темно-синего цвета. Лучше всего выглядят модели прямого или слегка свободного кроя, которые не сковывают движения и позволяют одевать под них свитер или жакет.
Тренч можно сочетать практически со всеми вещами осенней капсулы - от джинсов до юбки.
Как носить: с прямыми джинсами и балетками для повседневного образа или джинсовой юбкой и свитером для более женственного сочетания.
Тренч (фото: instagram.com/hannahlewisstylist)
Балетки
Балетки давно перестали быть исключительно летней обувью. Осенью их можно носить в сухую и не очень холодную погоду, комбинируя с джинсами, юбками и брюками.
Для капсулы следует присмотреться к моделям черного, бордового, коричневого или молочного цвета. Если хочется сделать обувь акцентом образа, можно выбрать балетки с металлическими деталями, ремешками или лакированной кожей.
Важно, чтобы обувь была не только стильной, но и комфортной: именно универсальность делает ее удачным элементом капсульного гардероба.
Как носить: с прямыми джинсами и кардиганом, миди-юбкой или тренчем.
Балетки на небольшом каблуке (фото: instagram.com/smythsisters)
Джинсовая юбка
Джинсовая юбка - способ разнообразить осенний гардероб, если джинсы кажутся слишком привычным вариантом.
Для капсулы особенно практичной будет модель миди или длины ниже колена. Она легко комбинируется с базовым трикотажем, рубашками, кардиганами и верхней одеждой.
Относительно цвета, проще всего работать с классическим синим денимом, темно-синим или черным. Такую юбку можно носить не только с балетками, но и с сапогами или кроссовками.
Как носить: с объемным кардиганом и балетками или с водолазкой и тренчем.
Джинсовая юбка (фото: instagram.com/nlmarilyn)
Джинсы прямого кроя
Прямые джинсы - одна из тех вещей, которая может стать основой десятков образов. В отличие от моделей с очень узким или чрезмерно широким кроем, они легко вписываются в разные стили.
Для осенней капсулы подойдут классические синие, темно-синие или черные джинсы без большого количества потертостей и декоративных деталей.
Средняя или высокая посадка позволит комбинировать джинсы с короткими кардиганами, рубашками, свитерами и тренчами.
Как носить: с кардиганом и балетками, футболкой и тренчем или свитером и сапогами.
Прямые джинсы (фото: instagram.com/anoukyve)
Как собрать осеннюю капсулу из этих вещей
Преимущество этих пяти моделей состоит в том, что их можно комбинировать между собой, не создавая ощущения, что один и тот же комплект повторяется.
Например:
- джинсы + кардиган + балетки - простой повседневный образ;
- джинсовая юбка + кардиган + тренч - более женственный вариант;
- джинсы + рубашка + тренч - универсальный комплект для города;
- джинсовая юбка + свитер + балетки - уютный образ для теплой осени;
- джинсы + кардиган + тренч - практичное сочетание для прохладной погоды.
При этом не обязательно покупать все вещи одновременно. Капсулу можно собирать постепенно, ориентируясь на то, что уже есть в гардеробе.
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