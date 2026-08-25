Не лише "Jolene": 7 легендарних пісень Доллі Партон, які вразять і розчулять кожного

Співачка Доллі Партон , про смерть якої стало відомо 25 серпня, залишила після себе не просто хіти, а пісні, історії яких часом не менш вражаючі за саму музику. Вона писала про ревнощі до реальної жінки, про бідне дитинство, про болісне прощання та навіть перетворила звук власних акрилових нігтів на частину світового хіта.

Styler зібрав 7 легендарних пісень Доллі Партон, які варто почути або переслухати саме зараз.

Що відомо про смерть Доллі Партон

Легендарна американська кантрі-співачка та авторка пісень Доллі Партон померла 25 серпня у віці 80 років. Про смерть артистки повідомив її племінник Браян Сівер від імені родини.

Останнім часом Партон мала проблеми зі здоров'ям. Ще 21 серпня, лише за чотири дні до смерті, вона розповіла, що частково занедбала власне здоров'я, поки доглядала за чоловіком Карлом Діном. Він помер у березні 2025 року після майже 60 років шлюбу.

Попри лікування, співачка тоді запевняла, що продовжує працювати та має ще багато планів.

Доллі Партон (скриншоти з відео)

"Я все ще відновлююся, але продовжую працювати! Ви ж мене знаєте... У мене ще так багато речей, яких я хочу досягти, тому я працюватиму стільки, скільки зможу, щоб побачити, як усе це втілюється в життя", - говорила Партон.

За свою кар'єру вона продала понад 160 млн альбомів, отримала 11 премій "Греммі" та стала однією з найвпливовіших постатей в історії кантрі. А її пісні продовжували підкорювати слухачів і через десятиліття після виходу: лише у серпні 2026 року каталог Партон отримав 82 нові сертифікації продажів у 14 країнах.

"Jolene"

Мабуть, неможливо говорити про Доллі Партон і не згадати "Jolene". Але за історією про красуню, яку співачка благає не забирати її чоловіка, стояла цілком реальна жінка.

Партон розповідала, що працівниця банку почала приділяти надто багато уваги її чоловікові Карлу Діну. Він, своєю чергою, охоче навідувався до банку, що стало приводом для жартів і ревнощів у подружжі.

При цьому справжнього імені тієї жінки Партон у пісні не використала. Ім'я Jolene вона почула від маленької рудоволосої прихильниці, яка попросила в неї автограф. Воно настільки сподобалося співачці, що вона одразу вирішила: колись із нього вийде пісня.

Згодом "Jolene" переспівували десятки артистів - від Майлі Сайрус до The White Stripes та Бейонсе. А сама композиція через понад пів століття після релізу продовжувала отримувати нові платинові й навіть діамантові сертифікації.

"I Will Always Love You"

Для мільйонів слухачів "I Will Always Love You" нерозривно пов'язана з Вітні Г'юстон та фільмом "Охоронець". Але авторкою пісні була саме Доллі Партон, яка випустила її ще у 1974 році.

І найцікавіше - спочатку це взагалі не була пісня про розставання закоханих.

Партон написала її для свого багаторічного творчого партнера і наставника Портера Вагонера, коли вирішила залишити його шоу та будувати сольну кар'єру. Їхнє професійне розставання було непростим, і словами пісні Доллі фактично сказала людині: я йду, але це не перекреслює того, що ти для мене означав.

Композиція двічі очолювала кантрі-чарт у виконанні самої Партон. А 1992 року Вітні Г'юстон записала свою версію для "Охоронця", після чого пісня стала світовим мегахітом.

Партон пізніше згадувала, що саме грандіозний успіх версії Г'юстон допоміг їй по-справжньому усвідомити власну цінність як авторки пісень.

"9 to 5"

Ще один хіт Партон народився буквально на знімальному майданчику.

У 80-х вона дебютувала у великому кіно у комедії "З дев'ятої до п'ятої" разом із Джейн Фондою та Лілі Томлін. Партон мала написати для стрічки пісню про життя офісних працівників.

І тут їй допоміг її фірмовий манікюр. Під час роботи над композицією Доллі почала відбивати ритм довгими акриловими нігтями. Їхнє клацання нагадало їй звук друкарських машинок, за якими працювали героїні фільму. Цей звук вона використала під час створення пісні, а нігті навіть отримали окрему згадку на записі.

"9 to 5" стала першим синглом Партон, який очолив американський попчарт Billboard Hot 100, а також приніс їй дві премії "Греммі".

"Coat of Many Colors"

Одна з найбільш особистих пісень Партон повертає до її дуже бідного дитинства у Теннессі.

Доллі росла в родині з 12 дітьми. Одного разу її мати отримала коробку різнокольорових клаптиків тканини й пошила з них доньці пальто

Для маленької Доллі воно було справжнім скарбом. Мати розповідала їй біблійну історію про Йосипа та його різнобарвний одяг, тому дівчинка пишалася новою річчю. Однак у школі інші діти почали насміхатися з її саморобного пальта.

Через багато років цей спогад став основою "Coat of Many Colors" - пісні не стільки про бідність, скільки про те, що цінність речей не визначається їхньою ціною.

"Islands in the Stream"

Один із найвідоміших дуетів Партон міг узагалі ніколи не з'явитися. "Islands in the Stream" спочатку призначалася для сольного виконання Кенні Роджерса.

Ба більше, написали її Баррі, Робін і Моріс Гібб із Bee Gees, а створювали композицію спочатку з думкою про Марвіна Гея. Назву автори запозичили в однойменного роману Ернеста Гемінґвея.

Коли Роджерс працював над записом у студії, команда відчувала, що пісні чогось бракує. І майже випадково в тій самій студії опинилася Доллі. Їй запропонували заспівати разом із Роджерсом - і композиція перетворилася на дует.

"Here You Come Again"

Авторство належить знаменитому тандему Баррі Манна та Синтії Вейл. Для Партон виконання чужої композиції такого масштабу було радше винятком, адже значну частину свого репертуару вона писала сама.

Але саме ця пісня допомогла кантрі-зірці зробити величезний крок у бік попмузики. "Here You Come Again" вийшла 1977 року, очолила кантрі-чарт і піднялася до третього місця американського попчарту.

А головне, що вона принесла Партон її першу перемогу на "Греммі" за найкраще жіноче кантрі-виконання.

"Light of a Clear Blue Morning"

"Light of a Clear Blue Morning" Доллі написала сама. Вона з'явилася після одного з найважчих професійних періодів її життя - розриву багаторічного творчого партнерства з Портером Вагонером.

Це пісня про відчуття, коли довга темрява нарешті закінчується і попереду знову видно світло. Сама Партон називала її своєю "піснею визволення".

Через майже пів століття вона повернулася до неї ще раз.

У січні 2026 року Партон записала нову версію "Light of a Clear Blue Morning" разом із Майлі Сайрус, Лейні Вілсон, Квін Латіфою та Рібою Макінтайр. Проєкт створили для збору коштів на дослідження дитячого раку.