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Головна Смачно Картопляні млинці з сиром: бюджетна, але надзвичайно смачна страва без зайвих клопотів
Смачно 26 серпня 2026 · 08:05
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Картопляні млинці з сиром: бюджетна, але надзвичайно смачна страва без зайвих клопотів

Звичайна картопля та трохи сиру можуть перетворитися на рум'яну страву
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Картопляні млинці з сиром: бюджетна, але надзвичайно смачна страва без зайвих клопотів

Рум'яні картопляні млинці з сиром на сковороді (фото: magnific.com)

Якщо вдома є кілька картоплин, яйце та шматочок сиру, не обов'язково вигадувати складну страву. З цих простих продуктів можна приготувати апетитні картопляні млинці з хрусткою скоринкою та ніжною сирною начинкою.

Styler розповість, як приготувати цю просту бюджетну страву.

Які продукти потрібні для приготування страви

Ці млинці чудово смакуватимуть гарячими, а готуються без дріжджів, замішування тіста й довгого стояння біля плити.

Що потрібно:

  • картопля - 4-5 шт.;
  • яйце - 1 шт.;
  • твердий сир - 100-120 г;
  • борошно - 2-3 ст. л.;
  • цибуля - 1 невелика;
  • сіль - за смаком;
  • чорний перець - за смаком;
  • олія - для смаження.

Як приготувати

Картоплю очистіть і натріть на крупній тертці. Цибулю також натріть або дуже дрібно наріжте. Картоплю трохи відтисніть від зайвої рідини, додайте яйце, цибулю, борошно, сіль і перець. Перемішайте - має вийти густа картопляна маса.

Сир натріть окремо. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії.

Викладайте ложкою тонкий шар картопляної маси, зверху покладіть трохи сиру й накрийте ще однією невеликою порцією картоплі. Обережно розрівняйте краї, щоб сир залишився всередині.

Смажте млинці на середньому вогні приблизно 3-4 хвилини з кожного боку, поки вони добре не підрум'яняться. Не робіть вогонь надто сильним: тоді картопля може не встигнути приготуватися всередині, а сир почне витікати.

З чим подавати

Найсмачніші такі млинці одразу зі сковорідки - з холодною сметаною, часниковим соусом або просто свіжою зеленню. За бажанням до картопляної маси можна додати кріп, зелену цибулю чи трохи паприки.

До речі, відомий шеф-кухар Джон Майєрс, який має 29 років професійного досвіду, публікує дуже простий сметанно-часниковий соус: сметана, часник, сіль, перець і зелень. Він радить дати соусу постояти кілька годин - тоді часниковий смак і аромат стануть більш виразними.

А якщо хочеться зробити страву ще ситнішою, до начинки можна додати дрібно нарізану шинку або варене куряче м'ясо.

Головна перевага рецепта - його легко змінювати під те, що вже є в холодильнику. Тому картопляні млинці з сиром можуть стати хорошим варіантом і для швидкого сніданку, і для простої бюджетної вечері.

Нагадаємо, як раніше ми ділилися смачним рецептом соковитих гарбузових оладків, які готуються швидко, але виходять при цьому неймовірно смачними.

Теги: Рецепти Млинці
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