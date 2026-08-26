Відкрили баночку - і готово: найпростіший рецепт ідеального буряка на зиму

Заготівля буряка на зиму - це справжня знахідка для тих, хто цінує свій час. Цей універсальний рецепт дозволяє створити ідеальну базу, яку можна використовувати як готову заправку для борщу, гарнір або самостійний салат.

Рецептом приготування заготовки, яка виручить вас узимку, розповідає Styler з посиланням на допис кулінарки Тетяни Шліхтенко в Instagram.

Перевага цього рецепту

Головна перевага цього методу - використання лимонної кислоти замість агресивного оцту, що зберігає яскравий рубіновий колір овочу та робить смак значно м'якшим.

Що знадобиться для приготування

Пропорції розраховані на вихід приблизно 7 банок об'ємом 0,5 літра:

Буряк: 5 кг

Олія (соняшникова, рафінована): 200 мл

Сіль: 2 ст. л. (без гірки)

Цукор: 4 ст. л. (без гірки)

Лимонна кислота: 2 ст. л. (без гірки)

Покроковий процес заготівлі

Ретельно вимийте буряк, відваріть його до готовності та очистьте від шкірки. Після цього натріть овоч на крупній тертці.

Перекладіть натертий буряк у велику каструлю з товстим дном. Додайте сіль, цукор та олію. Добре перемішайте.

Поставте каструлю на вогонь. Після того, як маса закипить, тушкуйте її на помірному вогні рівно 20 хвилин, періодично помішуючи.

Додайте лимонну кислоту, ретельно вимішайте та прокип'ятіть усе разом ще 10 хвилин.

Гарячу масу щільно розкладіть у попередньо простерилізовані банки та герметично закрийте кришками. Переверніть банки догори дном і залишіть під ковдрою до повного охолодження.

Як обрати ідеальний буряк для консервації

Щоб заготовка вийшла максимально солодкою, а колір залишився насиченим, важливо правильно обрати головний інгредієнт. Ось на що варто звернути увагу під час покупок:

Надавайте перевагу коренеплодам середнього розміру (близько 8–10 см у діаметрі). Занадто великі буряки часто виявляються жорсткими, волокнистими, довго варяться і мають гірші смакові якості.

Найсолодшими традиційно вважаються круглі або дещо приплюснуті плоди. Також ідеальним вибором стане сорт "Циліндра" (подовгастої форми)- він має насичений смак і його дуже зручно натирати на тертці.

Якісний буряк має рівномірне темно-бордове забарвлення м'якоті на зрізі. Якщо всередині є виражені білі кола, це свідчить про те, що овоч кормовий або вирощувався з надлишком нітратів.

Вона має бути гладенькою, щільною, без пошкоджень, темних плям чи ознак гниття. Хвостик у хорошого свіжого буряка зазвичай тонкий.