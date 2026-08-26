Не игнорируйте эту подсказку: карты Таро рассказали, чего ждать 26 августа

Карты Таро подготовили отдельные послания каждому знаку Зодиака на 26 августа. Узнайте, какие энергии будут определять этот день, где следует действовать решительно, а где лучше довериться интуиции.

Styler рассказывает, на что следует обратить внимание в среду.

Овен

Карта Таро: Колесница

День потребует решительности и четкого понимания, куда вы двигаетесь. Колесница советует не сомневаться в своих силах: активные действия помогут получить желаемый результат.

Телец

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Девятка Пентаклей обещает Тельцам приятный результат от работы, в которую они уже вложили немало сил. Можно позволить себе больше комфорта и насладиться тем, что удалось создать своими руками.

Близнецы

Карта Таро: Маг

Маг указывает на день новых возможностей и сильное влияние на ситуацию. Близнецам следует говорить прямо и использовать свои навыки - одна удачная идея может запустить важные изменения.

Рак

Карта Таро: Туз Кубков

Туз Кубков приносит эмоциональное обновление, теплую встречу или приятную новость. Это хороший день, чтобы открыться близкому человеку и не скрывать свои подлинные чувства.

Лев

Карта Таро: Солнце

Солнце является одной из самых положительных карт Таро, поэтому Львам следует ожидать ясности и хорошего настроения. Ваша уверенность может привлечь внимание нужных людей и помочь добиться успеха.

Дева

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Восьмерка Пентаклей напоминает, что результат придет через последовательную работу, а не скорые решения. 26 августа Девам следует сосредоточиться на деталях и не откладывать важные дела.

Весы

Карта Таро: Влюбленные

Влюбленные могут принести Весам важный выбор, особенно в сфере отношений или партнерства. Не торопитесь соглашаться на первый вариант - прислушайтесь к тому, чего на самом деле хотите.

Скорпион

Карта Таро: Смерть

Карта Смерть не означает буквальные потери, а символизирует завершение одного этапа и начало другого. Скорпионам стоит отпустить то, что потеряло смысл, чтобы освободить место для нового.

Стрелец

Карта Таро: Звезда

Звезда дарит Стрельцам надежду, вдохновение и веру в собственные планы. День благоприятен для мечтаний о будущем, творческих идеях и шагах к давно желаемой цели.

Козерог

Карта Таро: Император

Император советует Козерогам взять ситуацию под контроль и не разрешать эмоциям управлять решениями. Ваша дисциплина и организованность помогут с уверенностью справиться даже со сложной задачей.

Водолей

Карта Таро: Башня

Башня может принести неожиданное изменение планов или новость, которая заставит взглянуть на ситуацию по-новому. Не стоит цепляться за старое - иногда разрушение привычного открывает путь к лучшему.

Рыбы

Карта Таро: Верховная Жрица

Верховная Жрица советует Рыбам 26 августа больше доверять интуиции и не торопиться рассказывать всем о своих планах. Важная подсказка может прийти не через слова, а через внутреннее чувство.