Многие планируют поход к парикмахеру не только с учетом собственного графика, но и ориентируясь на Лунный календарь. Считается, что определенные фазы Луны способствуют росту волос, а отдельные даты считают удачными для привлечения финансового благосостояния.

Styler рассказывает, когда в декабре 2026 лучше стричься.

Фазы Луны в декабре 2026 года

Прежде чем выбирать дату для смены прически, следует ознакомиться с лунными фазами последнего месяца года.

Лунный календарь на декабрь 2026

1-8 декабря - спадающая Луна

9 декабря - Новолуние

10-23 декабря - растущая Луна

24 декабря - Полнолуние

25-31 декабря - спадающая Луна

В народных традициях каждая фаза имеет свое значение. Считается, что период растущей Луны подходит для тех, кто хочет побыстрее отрастить волосы, а спадающей - для сохранения формы прически.

Когда стричься в декабре 2026 года

Для стрижки стоит обратить внимание прежде всего на период растущей Луны - с 10 по 23 декабря.

Это время символически связывают с развитием, обновлением и приумножением. Поэтому его часто выбирают для тех процедур, после которых хочется более быстрого роста волос.

10-23 декабря - период, который можно рассмотреть для:

стрижки с целью отрастить длину;

изменения формы прически;

обновление образа перед новогодними праздниками;

процедур, направленных на уход и восстановление волос.

Лучшие дни для стрижки: 14, 16, 18 декабря.

"Денежные" дни для стрижки в декабре

Отдельное внимание в лунных календарях уделяют так называемым "денежным" дням. По поверьям, стрижка в такие даты может символизировать привлечение финансового состояния, новых возможностей и положительных изменений в материальной сфере.

По информации украинского ресурса Lunar.in.ua, который отдельно обозначает "денежные" дни и объясняет символические результаты стрижки в зависимости от лунных суток, такими днями в декабре 2026 будут 4, 5, 18, 19, 23, 26.

Когда лучше не стричься в декабре 2026 года

По месячным поверьям, есть дни, когда от радикальных перемен прически советуют воздержаться.

9 декабря - Новолуние. Этот день традиционно связывается с завершением старого цикла и началом нового. Для экспериментов с внешностью лучше выбрать другую дату.

24 декабря - Полнолуние. В этот период некоторые астрологические традиции советуют не торопиться с кардинальными переменами.

Неблагоприятные дни: 1, 8, 27, 29 декабря.

Действительно ли фазы Луны влияют на рост волос

Лунный календарь стрижек популярен уже много лет, однако научных доказательств того, что фазы Луны оказывают непосредственное влияние на скорость роста волос или финансовую удачу человека, нет.

На состояние и длину волос значительно влияют генетика, питание, гормональный фон, уход и общее состояние здоровья.

Поэтому Лунный календарь можно использовать как дополнительный ориентир для планирования бьюти-процедур, но самое важное - выбирать квалифицированного мастера и уход, который подходит именно вашим волосам.