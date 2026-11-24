По восточному календарю 2027 пройдет под знаком Огненной Козы , которой приписывают творчество, гармонию и энергию. Особое внимание следует обратить на символику оттенков, ведь каждый из них ассоциируется с определенными желаниями - от финансового благополучия до счастливых отношений.

Styler рассказывает, какие цвета выбрать для праздничного образа и как их правильно сочетать.

Какое животное станет символом 2027 года

По китайскому календарю 2027 год будет годом Огненной Козы. Он начнется 6 февраля 2027 года и продлится до 25 января 2028 года. Поэтому в ночь с 31 декабря на 1 января по восточной традиции еще продлится год Огненного Коня.

В то же время для новогоднего празднования в Украине вполне уместно использовать символику будущего года.

Коза в китайской культуре ассоциируется с миром, дружелюбием, творчеством и внутренней силой. Стихия Огня добавляет этому символу энергии и тепла. Именно поэтому красный цвет считается одним из главных оттенков 2027 года.

Какие цвета выбрать для встречи 2027 года

Красный - для любви и уверенности

Красный традиционно символизирует жизненную энергию, радость и благополучие в китайской культуре. Его можно выбрать тем, кто хочет добавить в 2027 больше романтики, страсти и решительности.

Для праздничного образа подойдут бордовый, рубиновый, винный и насыщенный красный.

Золотой - для денег и достатка

Золото ассоциируется с богатством, процветанием и материальным благополучием. В наряде этот оттенок может стать символическим пожеланием финансовой стабильности и новых возможностей.

Обратите внимание на золотистые платья, блестящие топы, украшения или обувь с металлическим эффектом.

Зеленый - для развития и новых возможностей

Зеленый часто связывается с природой, обновлением, ростом и гармонией. Он подойдет тем, кто хочет сосредоточиться на профессиональном развитии, финансовой самостоятельности и стабильности.

Особенно эффектно будут смотреться изумрудный, оливковый и глубокий лесной оттенки.

Розовый - для нежности и романтических отношений

Розовый символически связывают с нежностью, заботой, симпатией и эмоциональной близостью. Это удачный выбор для тех, кто стремится уделять больше внимания личной жизни.

Можно выбрать пудровый, персиково-розовый, пыльную розу или насыщенный розовый.

Терракотовый и медный - для энергии и уверенности

Эти теплые оттенки перекликаются со стихией Огня и создают чувство уюта и силы. Они подойдут тем, кто хочет сделать упор на собственной индивидуальности.

Попробуйте юбку в медном цвете, терракотовое платье или аксессуары с бронзовым блеском.

Кремовый и бежевый - для покоя и гармонии

Естественные оттенки помогут создать сдержанный элегантный образ. Они символически ассоциируются со стабильностью, комфортом и уравновешенностью.

Сочетайте кремовое платье с золотыми украшениями или бежевый костюм с красными акцентами.

Какие аксессуары выбрать для новогоднего образа

Если вы не хотите встречать праздник в ярких красных или золотых нарядах, можно добавить символические цвета с помощью деталей.

Для финансового благополучия : золотистые серьги, браслет, клатч или обувь с металлическим блеском.

: золотистые серьги, браслет, клатч или обувь с металлическим блеском. Для романтического настроения : розовый маникюр, красная помада или украшения с розовыми деталями.

: розовый маникюр, красная помада или украшения с розовыми деталями. Для уверенности: бордовый ремень, медные аксессуары или сумка насыщенного цвета.

бордовый ремень, медные аксессуары или сумка насыщенного цвета. Для гармоничного образа: кремовый шарф, бежевые туфли или минималистичные украшения.

Главное - не перегружать наряд большим количеством ярких деталей. Достаточно одного-двух акцентов, дополняющих основной цвет.