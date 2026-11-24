По восточному календарю 2027 пройдет под знаком Огненной Козы, которой приписывают творчество, гармонию и энергию. Особое внимание следует обратить на символику оттенков, ведь каждый из них ассоциируется с определенными желаниями - от финансового благополучия до счастливых отношений.
Styler рассказывает, какие цвета выбрать для праздничного образа и как их правильно сочетать.
Какое животное станет символом 2027 года
По китайскому календарю 2027 год будет годом Огненной Козы. Он начнется 6 февраля 2027 года и продлится до 25 января 2028 года. Поэтому в ночь с 31 декабря на 1 января по восточной традиции еще продлится год Огненного Коня.
В то же время для новогоднего празднования в Украине вполне уместно использовать символику будущего года.
Коза в китайской культуре ассоциируется с миром, дружелюбием, творчеством и внутренней силой. Стихия Огня добавляет этому символу энергии и тепла. Именно поэтому красный цвет считается одним из главных оттенков 2027 года.
Какие цвета выбрать для встречи 2027 года
Красный - для любви и уверенности
Красный традиционно символизирует жизненную энергию, радость и благополучие в китайской культуре. Его можно выбрать тем, кто хочет добавить в 2027 больше романтики, страсти и решительности.
Для праздничного образа подойдут бордовый, рубиновый, винный и насыщенный красный.
Золотой - для денег и достатка
Золото ассоциируется с богатством, процветанием и материальным благополучием. В наряде этот оттенок может стать символическим пожеланием финансовой стабильности и новых возможностей.
Обратите внимание на золотистые платья, блестящие топы, украшения или обувь с металлическим эффектом.
Зеленый - для развития и новых возможностей
Зеленый часто связывается с природой, обновлением, ростом и гармонией. Он подойдет тем, кто хочет сосредоточиться на профессиональном развитии, финансовой самостоятельности и стабильности.
Особенно эффектно будут смотреться изумрудный, оливковый и глубокий лесной оттенки.
Розовый - для нежности и романтических отношений
Розовый символически связывают с нежностью, заботой, симпатией и эмоциональной близостью. Это удачный выбор для тех, кто стремится уделять больше внимания личной жизни.
Можно выбрать пудровый, персиково-розовый, пыльную розу или насыщенный розовый.
Терракотовый и медный - для энергии и уверенности
Эти теплые оттенки перекликаются со стихией Огня и создают чувство уюта и силы. Они подойдут тем, кто хочет сделать упор на собственной индивидуальности.
Попробуйте юбку в медном цвете, терракотовое платье или аксессуары с бронзовым блеском.
Кремовый и бежевый - для покоя и гармонии
Естественные оттенки помогут создать сдержанный элегантный образ. Они символически ассоциируются со стабильностью, комфортом и уравновешенностью.
Сочетайте кремовое платье с золотыми украшениями или бежевый костюм с красными акцентами.
Какие аксессуары выбрать для новогоднего образа
Если вы не хотите встречать праздник в ярких красных или золотых нарядах, можно добавить символические цвета с помощью деталей.
- Для финансового благополучия: золотистые серьги, браслет, клатч или обувь с металлическим блеском.
- Для романтического настроения: розовый маникюр, красная помада или украшения с розовыми деталями.
- Для уверенности: бордовый ремень, медные аксессуары или сумка насыщенного цвета.
- Для гармоничного образа: кремовый шарф, бежевые туфли или минималистичные украшения.
Главное - не перегружать наряд большим количеством ярких деталей. Достаточно одного-двух акцентов, дополняющих основной цвет.
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