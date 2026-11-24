Во вторник, 24 ноября, православные и греко-католики в Украине чтят память святой великомученицы Екатерины, с которой связано немало древних народных обычаев. Также в этот день в мире отмечают несколько важных международных и необычных неофициальных праздников .

Какие праздники отмечают в Украине и откуда они взялись, рассказывает Styler.

Главный церковный праздник 24 ноября

Сегодня по новому церковному календарю верующие чествуют святую великомученицу Екатерину Александрийскую. До перехода украинских церквей на новый календарь этот праздник приходился на 7 декабря.

По церковным преданиям, Екатерина родилась в богатой семье в египетской Александрии в конце 3 века. Девушка получила прекрасное образование, изучала философию и отличалась незаурядным умом.

Приняв христианство, Екатерина открыто защищала свою веру даже в период преследования христиан. В церковной традиции она стала символом мудрости, образованности и духовной стойкости.

В Украине свято особенно уважали незамужние девушки, которые обращались к ней с молитвами о счастливом браке и семейном благополучии.

Также 24 ноября, по Православной церкви Украины , чтят память преподобного Меркурия Черниговского, посвятившего жизнь монашескому служению.

Народные традиции и приметы 24 ноября

В народном календаре Екатерины называли праздником девичьей судьбы. Он был одним из самых интересных в зимнем цикле, ведь именно в этот период молодежь начинала собираться на традиционные вечерницы.

Как отмечают на историческом портале Этнография , одним из самых распространенных обычаев было гадание на вишневой веточке. Девушки ставили ее в воду и ждали, расцветет ли она к Рождеству или Новому году. Если на ветке появлялись цветы, это воспринимали как предвестие быстрого замужества.

На вечернице девушки готовили постные блюда, в частности кашу и борщ, пели и символически призывали свою судьбу.

Не забывали наши предки и наблюдать погоду. С этим днем связывали следующие народные приметы:

ясная и солнечная погода - к морозной зиме,

туман или оттепель - к длительному потеплению,

много ярких звезд на небе - к щедрому урожаю грибов в следующем году,

снегопад - к снежной зиме.

Что нельзя делать 24 ноября

В народной традиции с днем святой Екатерины связывали несколько предостережений:

не ссориться с близкими и не злословить,

не отказывать в помощи нуждающимся,

не устраивать громких застолий,

не заниматься рукоделием и тяжелой домашней работой без надобности.

Следует помнить, что запреты на шитье, уборку и другие бытовые дела относятся к народным верованиям и не являются обязательными церковными правилами.

Кроме того, 24 ноября продолжается Рождественский пост, поэтому придерживающиеся его верующие уделяют особое внимание молитве, добрым делам и духовной жизни.

Кто празднует День ангела 24 ноября

По новому церковному календарю сегодня свои именины отмечают Екатерина и Меркурий.

Международные и всемирные праздники 24 ноября

Всемирный день сросшихся близнецов. Международную дату основала Организация Объединенных Наций в 2024 году. Ее цель - повысить осведомленность о потребностях сросшихся близнецов, защите их прав и доступности медицинской помощи.

День эволюции. Именно 24 ноября 1859 года опубликовали знаменитую работу Чарльза Дарвина "Происхождение видов". Она стала одной из важнейших научных книг в истории биологии и изменила представление человечества о развитии живой природы.

Также сегодня завершается Всемирная неделя осведомленности об устойчивости к противомикробным препаратам, которая ежегодно длится с 18 по 24 ноября.

Среди менее известных неофициальных праздников этого дня: