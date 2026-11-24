У вівторок, 24 листопада, православні та греко-католики в Україні вшановують пам'ять святої великомучениці Катерини, з якою пов'язано чимало давніх народних звичаїв. Також цього дня у світі відзначають кілька важливих міжнародних та незвичайних неофіційних свят .

Які свята святкують в Україні та звідки вони взялись, розповідає Styler.

Головне церковне свято 24 листопада

Сьогодні за новим церковним календарем віряни вшановують святу великомученицю Катерину Олександрійську. До переходу українських церков на новий календар це свято припадало на 7 грудня.

За церковними переказами, Катерина народилася в заможній родині в єгипетській Олександрії наприкінці 3 століття. Дівчина здобула прекрасну освіту, вивчала філософію та вирізнялася неабияким розумом.

Прийнявши християнство, Катерина відкрито захищала свою віру навіть у період переслідування християн. У церковній традиції вона стала символом мудрості, освіченості та духовної стійкості.

В Україні святу особливо шанували незаміжні дівчата, які зверталися до неї з молитвами про щасливий шлюб та родинний добробут.

Також 24 листопада, за Православною церквою України , вшановують пам'ять преподобного Меркурія Чернігівського, який присвятив життя чернечому служінню.

Народні традиції та прикмети 24 листопада

У народному календарі Катерини називали святом дівочої долі. Воно було одним із найцікавіших у зимовому циклі, адже саме в цей період молодь починала збиратися на традиційні вечорниці.

Як зазначають на історичному порталі Етнографія , одним із найпоширеніших звичаїв було ворожіння на вишневій гілочці. Дівчата ставили її у воду та чекали, чи розквітне вона до Різдва або Нового року. Якщо на гілці з'являлися квіти, це сприймали як передвістя швидкого заміжжя.

На вечорниці дівчата готували пісні страви, зокрема кашу та борщ, співали й символічно закликали свою долю.

Не забували наші предки й спостерігати за погодою. З цим днем пов'язували такі народні прикмети:

ясна та сонячна погода - до морозної зими,

туман або відлига - до тривалого потепління,

багато яскравих зірок на небі - до щедрого врожаю грибів наступного року,

снігопад - до сніжної зими.

Що не можна робити 24 листопада

У народній традиції з днем святої Катерини пов'язували кілька пересторог:

не сваритися з близькими та не лихословити,

не відмовляти в допомозі нужденним,

не влаштовувати гучних застіль,

не займатися рукоділлям та важкою домашньою роботою без потреби.

Варто пам'ятати, що заборони на шиття, прибирання та інші побутові справи належать до народних вірувань і не є обов'язковими церковними правилами.

Крім того, 24 листопада триває Різдвяний піст, тому віряни, які його дотримуються, приділяють особливу увагу молитві, добрим справам та духовному життю.

Хто святкує День ангела 24 листопада

За новим церковним календарем сьогодні свої іменини відзначають Катерина та Меркурій.

Міжнародні та всесвітні свята 24 листопада

Всесвітній день зрощених близнюків. Міжнародну дату започаткувала Організація Об'єднаних Націй у 2024 році. Її мета - підвищити обізнаність про потреби зрощених близнюків, захист їхніх прав та доступність медичної допомоги.

День еволюції. Саме 24 листопада 1859 року опублікували знамениту працю Чарльза Дарвіна "Походження видів". Вона стала однією з найважливіших наукових книг в історії біології та змінила уявлення людства про розвиток живої природи.

Також сьогодні завершується Всесвітній тиждень обізнаності про стійкість до протимікробних препаратів, який щороку триває з 18 до 24 листопада.

Серед менш відомих неофіційних свят цього дня: