Українці зі статусом внутрішньо переміщеної особи можуть виїжджати за кордон , але тривале перебування за межами країни загрожує зняттям з обліку.У жовтні 2026 року набули чинності законодавчі зміни, які визначили, скільки часу переселенці можуть перебувати за кордоном без втрати статусу ВПО та в яких випадках діють винятки.

Скільки часу ВПО можуть перебувати за кордоном і за яких обставин статус можуть скасувати, пише Styler.

Скільки днів ВПО можуть перебувати за кордоном

З 22 жовтня 2026 року набрав чинності новий Закон України № 4924-IX "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". Він визначає підстави, за яких людину можуть зняти з обліку ВПО через тривале перебування за межами України.

Як пояснює Луганська обласна військова адміністрація, підставою для зняття з обліку є:

Понад 90 днів поспіль - якщо людина безперервно перебуває за кордоном.

Понад 180 днів сукупно протягом року - якщо людина кілька разів виїжджала з України, а загальна тривалість перебування за кордоном перевищила встановлений строк.

Виїзд на постійне проживання за кордон - окрема підстава для припинення статусу ВПО.

Наприклад, якщо переселенець виїхав за кордон на 45 днів, повернувся в Україну, а згодом знову виїхав на 50 днів, сумарна тривалість становитиме 95 днів. Такий строк сам по собі не перевищує річного обмеження у 180 днів, якщо жодна з поїздок не тривала понад 90 днів безперервно.

Коли тривале перебування за кордоном не призведе до втрати статусу

Новий закон передбачає винятки для переселенців, які перебувають за межами України понад встановлені строки з поважних причин.

Як пояснює Чернігівська міська рада, перелік таких причин і допустиму тривалість перебування за кордоном має визначити Кабінет Міністрів України.

У проєкті постанови Міністерства соціальної політики до обґрунтованих причин віднесено:

Службове відрядження.

Навчання або стажування за кордоном.

Лікування, реабілітацію чи хворобу людини.

Хворобу або смерть членів сім'ї чи родичів.

Догляд за хворою дитиною віком до 18 років.

Оздоровлення дітей.

Участь у міжнародних змаганнях або супровід дітей на такі заходи.

Відвідування медичних закладів, судових чи правоохоронних органів, якщо через це людина була змушена залишатися за кордоном.

Чи можуть припинити виплати ВПО раніше

Важливо розрізняти статус внутрішньо переміщеної особи та державну допомогу на проживання.

Для грошових виплат діють окремі правила, тому людина може зіткнутися з припиненням допомоги навіть тоді, коли підстав для зняття з обліку ВПО ще немає.

За інформацією Пенсійного фонду України від 20 листопада 2026 року, отримувач допомоги повинен повідомити про виїзд за кордон, якщо його тривалість становить:

Понад 30 днів поспіль.

Сукупно 60 календарних днів протягом шестимісячного періоду отримання допомоги.

Про зміни, які впливають на право отримувати виплати або їхній розмір, необхідно поінформувати Пенсійний фонд протягом 14 календарних днів.

Чи потрібно змінювати стару довідку ВПО

Новий закон змінив документ, який підтверджує перебування переселенця на обліку.

Тепер таким підтвердженням є витяг з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Документ може бути паперовим або електронним. Обидві форми мають однакову юридичну силу.

Водночас українцям, які отримали довідку ВПО до 22 жовтня 2026 року, не потрібно обов'язково оформлювати новий документ. Як зазначає Луганська обласна військова адміністрація, раніше видані довідки залишаються чинними.

Що робити ВПО після повернення в Україну

Після повернення з-за кордону переселенцям варто перевірити, чи залишаються актуальними їхні облікові дані.

Якщо людина змінила місце проживання або повернулася до покинутого місця проживання, про це потрібно повідомити відповідний орган протягом 30 календарних днів. Зробити це можна через уповноважений орган за місцем проживання або центр надання адміністративних послуг.

Якщо статус ВПО вже припинено, можливість повторного взяття на облік залежить від обставин і наявності передбачених законом підстав.