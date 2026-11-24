Брауні можна приготувати не лише за класичним рецептом, а й на основі кисломолочного сиру. Такий десерт виходить насичено шоколадним , м'яким і злегка вологим усередині, а сам сир майже не відчувається на смак.

Інгредієнти

кисломолочний сир 5% - 180 г,

яйце - 1 шт,

шоколад - 45 г,

какао - 12 г,

борошно - 22 г,

цукор - 25 г,

молоко - 25 мл,

вершкове масло - 10 г,

розпушувач - чверть ч. л,

сіль - дрібка.

Як приготувати шоколадний брауні з кисломолочного сиру

Крок 1. Готуємо сирну основу

Перекладіть кисломолочний сир у глибоку миску, додайте яйце, молоко та цукор. Тепер усе потрібно ретельно перебити занурювальним блендером до гладенької маси.

Якщо блендера немає, можна скористатися виделкою, але тоді краще попередньо перетерти сир через сито. Нам потрібна максимально однорідна основа, щоб у готовому брауні не траплялися великі сирні крупинки.

Крок 2. Розтоплюємо шоколад

Поламайте шоколад на невеликі шматочки, додайте 10 г вершкового масла та розтопіть.

Я зазвичай роблю це в мікрохвильовці короткими імпульсами по 10-15 секунд, щоразу перемішуючи. Так шоколад не перегрівається і поступово стає гладеньким.

Якщо мікрохвильовки немає, скористайтеся водяною банею. Головне - не допустити потрапляння води в шоколад.

Дайте шоколадній суміші трохи охолонути, після чого влийте її до сиру та добре перемішайте.

Шоколадно-сирна суміш (фото: Юлія Шиканова)

Крок 3. Замішуємо тісто

До шоколадно-сирної маси додайте какао, борошно, розпушувач і дрібку солі.

Обережно перемішайте все лопаткою до однорідності. Тісто має вийти досить густим, кремовим і без сухих грудочок.

Якщо бачите, що маса занадто щільна через сухий кисломолочний сир, можна додати ще 1-2 чайні ложки молока. Але не перестарайтеся - брауні не повинен мати консистенцію рідкого тіста для млинців.

Крок 4. Перекладаємо у форму

Візьміть невелику форму приблизно 12 на 16 см і застеліть її пергаментом. Або невелику скляну, як це зробила я.

Перекладіть тісто та рівномірно розподіліть лопаткою. Можна кілька разів легенько постукати формою об стіл, щоб поверхня стала рівнішою.

Зверніть увагу на розмір форми. Якщо взяти занадто велику, брауні вийде тоненьким і може швидко пересохнути.

Тісто у формі (фото: Юлія Шиканова)

Крок 5. Випікаємо брауні

Розігрійте духовку до 175 градусів у режимі верхнього та нижнього нагрівання.

Поставте форму на середній рівень і випікайте приблизно 22-28 хвилин.

Тут є важливий момент: не чекайте, поки брауні стане повністю сухим усередині. Його краї повинні схопитися, а серединка залишитися ніжною, але вже не рідкою.

Перевіряти готовність можна дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Якщо на ній залишаються вологі крихти - це нормально. А от сирого тіста бути не повинно.

Крок 6. Даємо десерту охолонути

Дістаньте брауні з духовки та залиште у формі приблизно на 15 хвилин.

Не поспішайте одразу його розрізати. Поки десерт гарячий, він дуже ніжний і може погано тримати форму.

Після охолодження брауні стане щільнішим, але залишиться м'яким усередині. А якщо поставити його на годину в холодильник, текстура буде ще більш кремовою та нагадуватиме шоколадний трюфель.

Готові шматочки брауні (фото: Юлія Шиканова)

Маленькі секрети смачного брауні

Я раджу обирати м'який кисломолочний сир без надлишку сироватки. У випічці я зазвичай використовую кисломолочний сир у брикетах - він вже подріблений і деякі шматочки достатньо перемнути вилкою.

Для більш насиченого смаку беріть темний шоколад із вмістом какао приблизно 50-70%. Якщо використовуєте молочний, врахуйте, що брауні буде солодшим, тому кількість цукру можна трохи зменшити.

Не переборщіть з борошном. Тут його всього 22 г, і цього достатньо на дані пропорції. Якщо додати більше, можна отримати звичайний шоколадний сирний пиріг замість ніжного брауні.

Страва містить молочні продукти, яйця та пшеницю (глютен). Додаткові алергени можуть залежати від складу шоколаду.