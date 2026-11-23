Телеведуча Анастасія Даугуле поділилася історією про те, як разом із чоловіком, ресторатором Саввою Лібкіним, шукала таксі у Львові та Києві. Подружжя розраховувало дістатися від вокзалів до центру за 200 гривень, а діалогами з водіями ведуча згодом поділилася з іронією.

Про ці поїздки, весілля та історію стосунків пари розповідає Styler.

Що Даугуле розповіла про ситуацію у Львові

У дописі у Facebook телеведуча розповіла, що після прибуття до Львова вони з чоловіком залишили валізу в камері схову та вирішили поїхати до центру.

Біля центрального входу до вокзалу, за її словами, стояло близько десяти таксі. Подружжя підійшло до першого водія та запитало, чи можна доїхати до центру за 200 гривень.

"200 гривень? Вам на трамвай", - відповів їй водій та показав у бік трамвайної зупинки.

Після цієї розмови ведуча замовила автомобіль через застосунок.

"Приїжджає за 2 хвилини. Ввічливий водій, чистий салон. Доїжджаємо за 187 гривень", - написала вона.

За описом Даугуле, ця ситуація не зіпсувала враження від міста: далі вона підсумувала, що день у Львові був чудовим.

Як минула розмова з таксистом у Києві

Наступного ранку подружжя прибуло до Києва. Біля входу до залізничного вокзалу вони знову звернулися до таксиста із пропозицією довезти їх до центру за ту ж суму.

"А за 200 можете кави випити", - відповів уже столичний таксист та показує рукою в бік кіоску.

Цього разу телеведуча замовила машину через інший застосунок. За її словами, автомобіль прибув за півтори хвилини, а поїздка коштувала 199 гривень. Вона також відзначила чистоту машини та привітність водія.

Розповідь про дві поїздки Даугуле завершила іронічним коментарем:

"К. Конкуренція. Капіталізм".

Що відомо про стосунки та весілля Даугуле і Лібкіна

Як писав 17 листопада Styler, Анастасія Даугуле та Савва Лібкін одружилися в Одесі. Їхні весільні фотографії опублікувала фотографиня в Instagram. На світлинах пара позувала на пляжі та в одному із закладів ресторатора.

Історія їхніх стосунків почалася задовго до весілля. Телеведуча та ресторатор зустрічалися у 2014-2017 роках. Тоді вони жили в різних містах - Києві та Одесі - та їздили одне до одного.

Спільного побуту пара не будувала. Згодом вони розійшлися, однак повністю зв'язку не втратили. У грудні 2025 року Даугуле розповіла про відновлення спілкування з Лібкіним. Після перерви пара повернулася до стосунків, які згодом продовжилися одруженням.

Що відомо про попередні шлюби Савви Лібкіна

До одруження з Анастасією Даугуле ресторатор тричі перебував в офіційному шлюбі.

Першою його дружиною стала Римма Сокол, з якою він одружився у 1985 році. Подружжя разом розвивало ресторанний бізнес та виховувало доньку Юлію, яка народилася у 1987-му.

Пізніше Лібкін мав стосунки з Оленою. У 2000 році в них народилася донька Ніколь, проте офіційно шлюб вони не реєстрували.

Другою дружиною ресторатора була Лілія. Їхній шлюб тривав близько п'яти років. У пари народилися дві доньки - Софія та Мія.

У квітні 2021 року Лібкін одружився з журналісткою та продюсеркою Мариною Маричевою. Однак у грудні 2023-го повідомив про розставання. За словами ресторатора, рішення було спільним, а розійшлися вони без взаємних образ.