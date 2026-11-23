Телеведущая Анастасия Даугуле поделилась историей о том, как вместе с мужем, ресторатором Саввой Либкиным, искала такси во Львове и Киеве. Супруги рассчитывали добраться от вокзалов до центра за 200 гривен, а диалогами с водителями ведущая впоследствии поделилась с иронией.

Об этих поездках, свадьбе и истории отношений пары рассказывает Styler.

Что Даугуле рассказала о ситуации во Львове

В сообщении в Facebook телеведущая рассказала, что по прибытии во Львов они с мужем оставили чемодан в камере хранения и решили поехать в центр.

У центрального входа к вокзалу, по ее словам, стояло около десяти такси. Супруги подошли к первому водителю и спросили, можно ли доехать до центра за 200 гривен.

"200 гривен? Вам на трамвай", - ответил водитель и показал в сторону трамвайной остановки.

После этого разговора ведущая заказала автомобиль через приложение.

"Приезжает за 2 минуты. Обходительный водитель, чистый салон. Доезжаем за 187 гривен", - написала она.

По описанию Даугуле, эта ситуация не испортила впечатление от города: дальше она подытожила, что день во Львове был отличным.

Как прошел разговор с таксистом в Киеве

На следующее утро супруги прибыли в Киев. У входа в железнодорожный вокзал они снова обратились к таксисту с предложением довезти их в центр за эту же сумму.

"А за 200 можете кофе выпить", - ответил уже столичный таксист и показывает рукой в сторону киоска.

На этот раз телеведущая заказала машину через другое приложение. По ее словам, автомобиль прибыл через полторы минуты, а поездка стоила 199 гривен. Она также отметила чистоту машины и радушие водителя.

Рассказ о двух поездках Даугуле завершил ироническим комментарием:

"К. Конкуренция. Капитализм".

Что известно об отношениях и свадьбах Даугуле и Либкина

Как писал 17 ноября Styler, Анастасия Даугуле и Савва Либкин поженились в Одессе . Их свадебные фотографии опубликовала фотография в Instagram. На фотографиях пара позировала на пляже и в одном из заведений ресторатора.

История их отношений началась задолго до свадьбы. Телеведущая и ресторатор встречались в 2014-2017 годах. Тогда они жили в разных городах - Киеве и Одессе - и ездили друг к другу.

Общего быта пара не строила. Впоследствии они разошлись, однако полностью связь не потеряли. В декабре 2025 года Даугуле рассказала о возобновлении общения с Либкиным. После перерыва пара вернулась к отношениям, которые впоследствии продолжились женитьбой.

Что известно о предыдущих браках Саввы Либкина

До женитьбы на Анастасии Даугуле ресторатор трижды состоял в официальном браке.

Первой его женой стала Римма Сокол, на которой он женился в 1985 году. Супруги вместе развивали ресторанный бизнес и воспитывали дочь Юлию, родившуюся в 1987-м.

Позже Либкин общался с Еленой. В 2000 году у них родилась дочь Николь, однако официально брак они не регистрировали.

Второй супругой ресторатора была Лилия. Их брак длился около пяти лет. У пары родились две дочери - София и Мия.

В апреле 2021 года Либкин женился на журналистке и продюсерке Марине Марычевой. Однако в декабре 2023-го сообщил о расставании. По словам ресторатора, решение было общим, а разошлись они без взаимных оскорблений.