С началом отопительного сезона антуриум может терять привлекательный вид: кончики листьев подсыхают, а цветы преждевременно увядают. Чаще проблема связывается с сухим воздухом, однако причина может быть даже в неправильном поливе.

Как защитить антуриум от неблагоприятных условий и уберечь его, рассказывает Styler.

Почему антуриум сохнет после включения отопления

Специалисты RHS обьясняют, что антуриумы происходят из тропических регионов и хорошо растут в условиях повышенной влажности воздуха.

Когда работают батареи, воздух в комнате становится сухим. Поэтому растение быстрее теряет влагу, а на кончиках и краях листьев могут появляться коричневые участки.

Особенно неблагоприятные условия возникают у радиаторов и обогревателей. Однако подобные повреждения также могут возникать из-за чрезмерного полива, пересыхания субстрата или проблем с корнями.

Где лучше поставить антуриум зимой

В материале садоводческой компании Promesse de Fleurs, рекомендуют поддерживать для антуриума стабильную температуру примерно 18-25 градусов.

В холодное время растению требуется достаточное освещение, однако его следует защищать от холодных сквозняков и прямого воздействия отопительных приборов.

Для этого:

Переставьте горшок подальше от батареи или отопителя.

Выберите место с ярким, но рассеянным светом.

Следите, чтобы листья не касались холодного оконного стекла.

Не оставляйте антуриум во время проветривания.

Не следует переносить цветок в темный уголок только для защиты от отопления. Из-за нехватки света антуриум может прекратить цвести. Поэтому следует учитывать даже это.

Как повысить влажность воздуха

В материале Университета штата Айова говорится, что одним из самых эффективных способов повышения влажности в доме является использование увлажнителя воздуха.

Также можно поставить несколько комнатных растений рядом или разместить горшок на поддоне с влажной галькой. Главное, чтобы его дно оставалось выше уровня воды, в противном случае корни могут пострадать от чрезмерной влаги.

Контролировать влажность может помочь гигрометр. Однако излишне увлажнять все помещение не нужно. EPA рекомендует поддерживать влажность в жилых помещениях ниже 60%, чтобы снизить риск появления плесени.

Обычные цветущие антуриумы могут приспосабливаться к умеренной комнатной влажности, в то время как некоторые декоративно-лиственные виды нуждаются в более влажной среде.

Как правильно поливать антуриум в конце осени и зимой.

Специалисты Нью-Йоркского ботанического сада обьясняют, что в холодный период антуриум обычно нуждается в менее интенсивном поливе, чем во время активного роста.

Перед увлажнением проверьте пальцем субстрат. Его верхний слой должен немного подсохнуть, однако не следует допускать длительного полного пересыхания грунта.

Для правильного полива:

Используйте воду комнатной температуры, желательно, дождевую или очищенную. Поливайте субстрат равномерно, пока вода не станет вытекать из дренажных отверстий. Приблизительно через 15 минут слейте остатки воды из поддона.

Не нужно поливать антуриум строго по четкому графику. В теплом помещении субстрат может высыхать скорее даже зимой, поэтому ориентируйтесь на его фактическое состояние.

Когда опрыскивание может повредить антуриум

Опрыскивание листьев не обеспечивает длительного повышения влажности воздуха. Его эффект кратковременный, поэтому такая процедура не заменяет увлажнитель.

Специалисты Ask Extension в ответе на антуриум с коричневыми листьями рекомендуют отказаться от опрыскивания, если на растении уже есть подозрительные повреждения. Влажная поверхность листьев может облегчать развитие грибковых и бактериальных инфекций.

Если антуриум начал терять здоровый вид, обратите внимание на характер повреждений:

Подсыхают кончики и края листьев. Проверьте влажность воздуха, полив и качество воды.

Проверьте влажность воздуха, полив и качество воды. Листья желтеют, а субстрат постоянно мокрый. Возможна переувлажнение и повреждение корней.

Возможна переувлажнение и повреждение корней. Появляются увеличивающиеся пятна. Причиной может быть заболевание или неблагоприятные условия содержания.

По внешнему виду листьев не всегда можно точно определить проблему. Поэтому перед изменением ухода проверьте влажность субстрата, состояние корней и местоположение горшка.

Что делать с засохшими листьями и цветами

В Costa Farms рекомендуют удалять пожелтевшие и поврежденные листья, а также отцветшие соцветия. Их можно осторожно срезать у основания черешка или цветоноса чистым острым инструментом.

Если на листе подсох только небольшой участок, удалять его полностью необязательно. Здоровые зеленые листья лучше оставить на растении.

Также эксперты рекомендуют периодически протирать листья мягкой влажной тканью, чтобы убрать пыль.

Не пытайтесь спасти антуриум увеличением количества удобрений. Сначала проверьте освещение, влажность воздуха и правильность полива.

Следует учитывать, что при обрезке желательно пользоваться перчатками, поскольку сок антуриума может раздражать кожу. Университет штата Северная Каролина предупреждает о токсичности этого растения в случае съедания, поэтому его следует держать подальше от детей и домашних животных.