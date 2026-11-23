Куриный попкорн можно приготовить без муки, сухарей и большого количества растительного масла. Вместо привычного панирования я использую рисовую бумагу, которая в аэрогриле подсушивается и образует хрустящую оболочку, а внутри остается сочное куриное филе.

Куриный попкорн

Ингредиенты

куриное филе - 200 г,

рисовая бумага - 6 листов,

растительное масло - 1 ч. л,

соль, перец и другие специи - по вкусу.

Время приготовления: примерно 40 минут

Как приготовить куриный попкорн

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками примерно одинакового размера. Я советую не делать их слишком большими, ведь это все-таки попкорн, который должно быть удобно есть за один-два укуса.

Примерный размер кусочков (фото: Юлия Шиканова)

Переложите мясо в миску, добавьте соль, перец, любимые специи и чайную ложку растительного масла. Я использую сухой чеснок, копченую паприку и сванскую соль. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся специями.

Подготовьте рисовую бумагу. Налейте в широкую тарелку немного теплой воды и окуните в нее один лист на несколько секунд. Не нужно ждать, пока он станет совсем мягким. Бумага продолжит размягчаться уже на рабочей поверхности.

Разложите рисовую бумагу на доске и выложите на нее несколько кусочков курицы, оставляя между ними небольшое расстояние. Заверните бумагу вместе с курицей в трубочку. Если кусочки курицы мигрируют во время закручивания - осторожно поправьте их пальцами.

Схема выкладки курицы на рисовую бумагу (фото: Юлия Шиканова)

Разрежьте трубочку так, чтобы каждый кусочек филе оказался на отдельной части. Заверните края вокруг курицы и хорошо прижмите их, чтобы бумага склеилась. Старайтесь не оставлять большие свободные края.

Повторяйте, пока не кончится мясо. Готовые кусочки выкладывайте на тарелку или доску так, чтобы они не касались друг друга.

Разложите куриный попкорн в корзине аэрогриля одним слоем, оставляя немного пространства между кусочками, чтобы они не слипались. Готовьте примерно 25 минут при температуре 180 градусов.

В середине приготовления проверьте корочку и осторожно переверните кусочки, чтобы они равномерно подрумянились. Время зависит от размера курицы и мощности аэрогриля. Перед подачей убедитесь, что температура внутри мяса достигла 74 градусов.

Готовый попкорн (фото: Юлия Шиканова)

Готовому попкорну дайте чуть-чуть остыть, а затем подавайте с любимым соусом.

Мои советы, чтобы попкорн получился хрустящим

Не передержите рисовую бумагу в воде. Это, пожалуй, самый важный момент. Если его сильно размочить, он начнет липнуть к рукам, рваться и складываться в несколько слоев еще до закручивания. Лучше достать лист немного жестким и дать ему размягчится самостоятельно.

Экспериментируйте со специями. Для более насыщенного вкуса советую копченую паприку и сухой чеснок. Если любите острое, добавьте чуть-чуть чили. А для более нежного вкуса достаточно соли, перца и сладкой паприки.

Не оставляйте готовый попкорн под крышкой. Горячая курица выделяет пар, из-за которого хрустящая оболочка быстро размягчается. Если не планируете подавать сразу, лучше переложить кусочки на решетку, чтобы они не отсырели снизу.

Подберите соус. Мне нравится сочетание с чесночным соусом на основе греческого йогурта. Также отлично подойдут кисло-сладкий, творожный или сладкий чили.

И еще маленький нюанс: рисовая бумага не всегда становится одинаково золотистой. Некоторые участки могут остаться светлыми или слегка прозрачными. Это нормально, поэтому ориентируйтесь не только на цвет, но и готовность курицы внутри.

Блюдо может содержать сою, кунжут и другие аллергены в зависимости от состава рисовой бумаги, использованных специй и соуса для подачи.