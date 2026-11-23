Потеря паспорта за границей может серьезно усложнить возвращение в Украину, особенно если до запланированной поездки осталось всего несколько дней. Но даже без загранпаспорта граждане Украины могут вернуться домой, если оформят соответствующий документ .

Как поступать в такой ситуации и куда обращаться, пишет Styler.

Можно ли вернуться в Украину без загранпаспорта

Да, граждане Украины имеют право вернуться домой, даже если потеряли загранпаспорт во время пребывания за границей.

Но для пересечения границы и посадки на международный транспорт обычно необходим документ, удостоверяющий личность и дающий право на въезд в Украину.

В таком случае украинцы могут оформить удостоверение личности на возвращение в Украину. Его также называют временным документом для возвращения домой.

Как объясняет Государственная миграционная служба Украины, такое удостоверение оформляют в случаях потери или кражи документов, дающих право на выезд из Украины и въезд в нее.

Документ позволяет вернуться в Украину, но не заменяет полноценный загранпаспорт для обычных международных поездок.

Что делать, если потеряли паспорт за границей

1. Обратитесь в местную полицию

Сообщите о потере или краже паспорта. Попросите выдать документ, подтверждающий ваше обращение, если это предусмотрено местной процедурой.

Такой документ может понадобиться при дальнейшем оформлении удостоверения или для других административных процедур.

2. Свяжитесь с украинским консульством

Найдите ближайшее посольство или консульское учреждение Украины и уточните порядок оформления удостоверения личности на возвращение. Контакты украинских дипломатических учреждений можно найти через официальный портал МИД Украины.

Перед визитом стоит проверить часы приема, необходимость предварительной записи и перечень документов.

3. Подайте заявление на оформление удостоверения

В консульском учреждении необходимо сообщить об обстоятельствах потери паспорта и подать документы для установления личности.

Если у вас остались другие украинские документы, стоит взять их с собой.

4. Получите документ для возвращения

После проверки необходимых сведений консульское учреждение оформляет удостоверение личности на возвращение в Украину.

С ним можно организовать поездку домой, предварительно уточнив требования перевозчика и стран транзита.

Какие документы могут понадобиться

Для оформления удостоверения личности на возвращение в Украину могут понадобиться:

заявление установленного образца;

документ местных органов, подтверждающий обращение по поводу потери или кражи паспорта, если его требуют;

другие имеющиеся документы, которые помогают установить личность и гражданство Украины;

фотографии, если они необходимы в соответствии с процедурой конкретного учреждения;

документы на ребенка, если удостоверение оформляют несовершеннолетнему.

Если не осталось ни одного документа, это не означает, что возвращение невозможно. Консульское учреждение может проводить дополнительные проверки для установления личности и подтверждения гражданства. Точный перечень документов необходимо уточнять в консульстве.

Сколько времени оформляют удостоверение

Продолжительность оформления зависит от того, удалось ли сразу установить личность заявителя и подтвердить гражданство Украины.

Если все необходимые сведения доступны, процедура может пройти относительно быстро. Но при отсутствии других документов или необходимости дополнительных проверок оформление может занять больше времени.

Следует учитывать, что документ имеет ограниченный срок действия, который определяют при оформлении.

Важно: удостоверение личности на возвращение в Украину предназначено именно для возвращения домой. Оно не гарантирует права на въезд в другие страны и не заменяет документы, необходимые для пребывания за границей.

Можно ли вернуться только с паспортом в "Дії"

Электронное отображение паспорта в приложении "Дія" может помочь при установлении личности, но не является универсальной заменой физического документа для международных поездок.

Поэтому не стоит рассчитывать, что с электронным паспортом автоматически разрешат сесть на самолет, автобус или пересечь границу другого государства.