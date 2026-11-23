Втрата паспорта за кордоном може серйозно ускладнити повернення в Україну, особливо якщо до запланованої поїздки залишилося лише кілька днів. Але навіть без закордонного паспорта громадяни України можуть повернутися додому, якщо оформлять відповідний документ .

Як діяти в такій ситуації та куди звертатися, пише Styler.

Чи можна повернутися в Україну без закордонного паспорта

Так, громадяни України мають право повернутися додому, навіть якщо втратили закордонний паспорт під час перебування за кордоном.

Але для перетину кордону та посадки на міжнародний транспорт зазвичай потрібен документ, який посвідчує особу та дає право на в'їзд в Україну.

У такому випадку українці можуть оформити посвідчення особи на повернення в Україну. Його також називають тимчасовим документом для повернення додому.

Як пояснює Державна міграційна служба України, таке посвідчення оформлюють у випадках втрати або викрадення документів, що дають право на виїзд з України та в'їзд до неї.

Документ дозволяє повернутися в Україну, але не замінює повноцінний закордонний паспорт для звичайних міжнародних подорожей.

Що робити, якщо загубили паспорт за кордоном

1. Зверніться до місцевої поліції

Повідомте про втрату або викрадення паспорта. Попросіть видати документ, який підтверджує ваше звернення, якщо це передбачено місцевою процедурою.

Такий документ може знадобитися під час подальшого оформлення посвідчення або для інших адміністративних процедур.

2. Зв'яжіться з українським консульством

Знайдіть найближче посольство або консульську установу України та уточніть порядок оформлення посвідчення особи на повернення. Контакти українських дипломатичних установ можна знайти через офіційний портал МЗС України.

Перед візитом варто перевірити години прийому, необхідність попереднього запису та перелік документів.

3. Подайте заяву на оформлення посвідчення

У консульській установі потрібно повідомити про обставини втрати паспорта та подати документи для встановлення особи.

Якщо у вас залишилися інші українські документи, варто взяти їх із собою.

4. Отримайте документ для повернення

Після перевірки необхідних відомостей консульська установа оформлює посвідчення особи на повернення в Україну.

З ним можна організувати поїздку додому, попередньо уточнивши вимоги перевізника та країн транзиту.

Які документи можуть знадобитися

Для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну можуть знадобитися:

заява встановленого зразка;

документ місцевих органів, який підтверджує звернення щодо втрати або викрадення паспорта, якщо його вимагають;

інші наявні документи, що допомагають встановити особу та громадянство України;

фотографії, якщо вони потрібні відповідно до процедури конкретної установи;

документи щодо дитини, якщо посвідчення оформлюють неповнолітньому.

Якщо жодного документа не залишилося, це не означає, що повернення неможливе. Консульська установа може проводити додаткові перевірки для встановлення особи та підтвердження громадянства. Точний перелік документів потрібно уточнювати в консульстві.

Скільки часу оформлюють посвідчення

Тривалість оформлення залежить від того, чи вдалося одразу встановити особу заявника та підтвердити громадянство України.

Якщо всі необхідні відомості доступні, процедура може бути відносно швидкою. Але за відсутності інших документів або необхідності додаткових перевірок оформлення може тривати довше.

Слід враховувати, що документ має обмежений строк дії, який визначають під час оформлення.

Важливо: посвідчення особи на повернення в Україну призначене саме для повернення додому. Воно не гарантує права на в'їзд до інших країн і не замінює документи, необхідні для перебування за кордоном.

Чи можна повернутися лише з паспортом у "Дії"

Електронне відображення паспорта в застосунку "Дія" може допомогти під час встановлення особи, але не є універсальною заміною фізичного документа для міжнародних поїздок.

Тому не варто розраховувати, що з електронним паспортом автоматично дозволять сісти на літак, автобус або перетнути кордон іншої держави.