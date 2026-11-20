Українці, які працювали в європейських країнах, іноді можуть отримати назад частину податку, утриманого із зарплати. Можливість отримати ці кошти залежить від правил оподаткування в країні, де людина працювала, а також від суми сплачених податків за підсумками року.

Чи можуть українці повернути частину податків після роботи за кордоном, які документи для цього потрібні та куди звертатися, пише Styler.

Чи можна повернути податки після роботи за кордоном

Українці, які офіційно працювали в європейських країнах, за певних умов можуть отримати назад частину податку на доходи, утриманого із зарплати.

У багатьох країнах роботодавець щомісяця утримує податок із заробітної плати працівника. Після завершення календарного року проводиться остаточний розрахунок, під час якого враховують отримані доходи, сплачені суми та передбачені законодавством податкові пільги.

Якщо за результатами розрахунку з'ясується, що протягом року людина сплатила більше податку, ніж повинна була, різницю можуть повернути.

Водночас звільнення з роботи або повернення в Україну не означає, що людина автоматично отримає гроші. Для цього необхідно провести податковий розрахунок відповідно до правил країни працевлаштування.

Як повернути податки після роботи в Польщі

У Польщі працівники проводять річний розрахунок податку на доходи фізичних осіб, який називається PIT.

Як пояснює Податкова адміністрація Польщі, під час річного декларування можна скористатися передбаченими законодавством пільгами та податковими відрахуваннями.

Наприклад, право на повернення частини коштів може виникнути, якщо людина працювала не весь рік, мала право на податкові пільги або із зарплати утримували більше податку, ніж становить остаточне річне зобов'язання.

Щоб перевірити можливість повернення грошей, потрібно:

Отримати від роботодавця документ PIT-11, якщо він передбачений для відповідного виду доходу. Увійти до сервісу Twój e-PIT або підготувати декларацію іншим дозволеним способом. Перевірити зазначені доходи, утримані податки та можливість застосування пільг. Подати або підтвердити відповідну податкову декларацію. Перевірити актуальність банківських реквізитів для отримання коштів.

У Польщі для найманих працівників зазвичай використовують декларацію PIT-37, але в окремих ситуаціях може знадобитися інша форма.

Важливо, що деякі декларації в сервісі Twój e-PIT можуть бути прийняті автоматично, але не всі. Тому краще самостійно перевірити розрахунок, особливо якщо людина має право на додаткові пільги.

Скільки чекати на повернення грошей у Польщі

За інформацією Міністерства фінансів Польщі, строки повернення коштів залежать від способу подання декларації.

Якщо декларацію подано в електронному вигляді, повернення зазвичай здійснюють протягом 45 днів. Для паперових декларацій передбачений строк до трьох місяців.

Перевірити статус повернення можна в електронному податковому кабінеті e-Urząd Skarbowy через послугу Zwroty podatków.

При цьому навіть після повернення в Україну людина може займатися своїми податковими питаннями в Польщі. Головне - мати необхідні документи та дотримуватися встановлених строків.

Як отримати частину податків після роботи в Німеччині

У Німеччині також передбачена можливість повернення частини податку на доходи після річного розрахунку.

Працівники можуть подати декларацію Einkommensteuererklärung, у якій зазначають доходи та витрати, що враховуються під час оподаткування.

Як пояснює Федеральний адміністративний портал Німеччини, працівники, які не зобов'язані подавати декларацію, можуть зробити це добровільно, щоб перевірити можливість повернення частини податку.

На результат розрахунку можуть впливати:

тривалість роботи протягом календарного року;

загальна сума отриманих доходів;

витрати, які дозволено врахувати під час оподаткування;

право на податкові відрахування;

сума податку, утриманого роботодавцем.

Подати декларацію можна через офіційний електронний сервіс ELSTER.

Якщо працівник не зобов'язаний подавати декларацію, для добровільного розрахунку за загальним правилом передбачено чотири роки після завершення відповідного податкового року.

Наприклад, у 2026 році ще можна добровільно подати декларацію за 2022 рік до 31 грудня, якщо для конкретної ситуації застосовується цей строк.

Якщо подання декларації є обов'язковим, діють інші терміни.

Які документи потрібні для повернення податків

Перед поверненням в Україну бажано зібрати документи, які підтверджують працевлаштування, доходи та сплачені податки.

Залежно від країни можуть знадобитися:

трудовий договір;

документ про завершення трудових відносин;

річна довідка про доходи та утримані податки;

розрахункові листи із заробітної плати;

податковий ідентифікаційний номер;

документи, які підтверджують право на податкові пільги;

актуальні банківські реквізити.

У Польщі одним із ключових документів для найманих працівників є PIT-11. У Німеччині відповідну інформацію зазвичай містить Lohnsteuerbescheinigung.

При цьому не всі документи обов'язково потрібно подавати разом із декларацією. Частину з них достатньо зберігати та надавати на вимогу податкового органу.

Також важливо зберегти доступ до електронних податкових сервісів країни, де людина працювала.

Чи потрібно платити податки в Україні після повернення

Окреме питання стосується українців, які отримували доходи за кордоном та повернулися додому.

Відповідно до роз'яснення Державної податкової служби України, українські податкові резиденти за визначених умов можуть зарахувати податки, сплачені в іншій державі, під час розрахунку податкових зобов'язань в Україні.

Це можливо, за наявності відповідного міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування.

Щоб скористатися таким правом, необхідно отримати від компетентного органу іноземної держави довідку, яка підтверджує:

суму сплаченого податку;

базу або об'єкт оподаткування.

Така довідка має відповідати вимогам щодо легалізації, якщо міжнародними договорами не передбачено іншого.

Але сума іноземного податку, яку дозволено зарахувати, не може перевищувати відповідне податкове зобов'язання, розраховане за українським законодавством.

Варто розрізняти дві процедури. Повернення податків у країні працевлаштування означає можливість отримати частину раніше сплачених коштів. Натомість зарахування іноземного податку в Україні дозволяє за певних умов зменшити українське податкове зобов'язання.

Крім того, необхідність декларування іноземних доходів залежить від податкового резидентства людини та інших обставин.