Пуансетія, або різдвяна зірка, може залишатися зеленою навіть напередодні зимових свят. Особливо часто з цим стикаються ті, хто зберіг рослину з минулого року. Причина нерідко криється не в поливі чи добривах, а в освітленні.

Чому пуансетія не змінює колір та як правильно доглядати за нею в листопаді, розповідає Styler.

Чому пуансетія не червоніє

Пуансетія належить до рослин короткого дня. Щоб вона зацвіла, а її приквітки набули яскравого забарвлення, їй потрібні тривалі періоди безперервної темряви.

Фахівці Університету штату Айова стверджують, що більшості сортів необхідно приблизно 8-10 тижнів короткого світлового дня. Навіть звичайне кімнатне освітлення ввечері може затримати цей процес.

До речі, червоні частини пуансетії - це не квіти, а приквітки, тобто видозмінені листки. Справжні квітки маленькі та розташовані в центрі.

Залежно від сорту приквітки можуть бути червоними, рожевими, кремовими або білими.

Як доглядати за пуансетією в листопаді

Фахівці Університету Іллінойсу рекомендують забезпечувати рослині повну темряву з 17:00 до 8:00 наступного ранку.

Якщо ввечері в кімнаті горить світло, горщик можна переставляти в темну шафу або накривати непрозорою коробкою. Головне, щоб світло не проникало всередину.

Вдень пуансетію потрібно повертати до світлого вікна. Залишати її в темряві цілодобово не можна.

Що ще потрібно рослині:

Температура. Підтримуйте приблизно 18-21 градус тепла. Уникайте протягів, перегрівання та різких температурних перепадів.

Підтримуйте приблизно 18-21 градус тепла. Уникайте протягів, перегрівання та різких температурних перепадів. Освітлення. Вдень забезпечуйте достатньо яскравого природного світла. Якщо вночі в кімнаті повністю темно, додаткове накривання не потрібне.

Вдень забезпечуйте достатньо яскравого природного світла. Якщо вночі в кімнаті повністю темно, додаткове накривання не потрібне. Полив. Зволожуйте ґрунт, коли його поверхня починає підсихати. Не залишайте зайву воду в піддоні.

Зволожуйте ґрунт, коли його поверхня починає підсихати. Не залишайте зайву воду в піддоні. Розташування. Не ставте горщик біля батареї, обігрівача або впритул до холодного скла.

Як пояснюють у RHS, надмірний полив може пошкодити рослину, а холод і протяги спричинити опадання листя.

Чи встигне пуансетія почервоніти до Різдва

Щоб приквітки набули яскравого кольору до 25 грудня, підготовку зазвичай починають ще наприкінці вересня або на початку жовтня.

Якщо пуансетія вже отримувала достатньо тривалі темні ночі, у листопаді її приквітки можуть поступово забарвлюватися. У такому разі варто підтримувати стабільний світловий режим, доки вони не набудуть виразного кольору.

А от якщо почати затемнення лише в другій половині листопада, рослина може не встигнути повністю забарвитися до Різдва. Проте це не означає, що вона не зацвіте пізніше.

Не намагайтеся прискорити процес збільшеними дозами добрив або цілодобовою темрявою. Для пуансетії значно важливіше правильне чергування дня та ночі, достатнє освітлення вдень і стабільні умови догляду.