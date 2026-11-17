Восени кімнатна герань може почати втрачати свій звичний вигляд: листя жовтіє, краї підсихають, а нові бутони перестають з'являтися. Втім, не завжди це свідчить про хворобу. Іноді рослині достатньо змінити місце або режим поливу, щоб поступово відновитися.

Як правильно доглядати за геранню в листопаді, чи потрібно її підживлювати та коли можна пересаджувати, розповідає Styler.

Як доглядати за кімнатною геранню восени

У листопаді світловий день скорочується, тому кімнатна герань (пеларгонія) отримує менше сонячного світла. Через це її ріст може сповільнюватися, пагони витягуватися, а цвітіння припинятися.

За порадами видання RHS, із настанням холодів варто переставити світлолюбні рослини ближче до південних або західних вікон.

У випадку, якщо природного світла бракує рослині, можна використовувати лампу для досвічування. Це особливо корисно, коли пагони витягуються в бік вікна.

Як зазначають у матеріалі Університету штату Айова, кімнатній пеларгонії підходить температура близько 18-21 градуса вдень та 16-18 градусів уночі.

Водночас горщик не слід ставити впритул до гарячої батареї. Також стежте, щоб листя не торкалося холодного скла, а під час провітрювання на рослину не потрапляло надто холодне повітря.

Як правильно поливати герань у листопаді

Восени пеларгонія зазвичай потребує менше води, ніж улітку. Проте частота поливу залежить від температури, освітлення та швидкості висихання ґрунту.

За порадами фахівців, рослину потрібно поливати помірно, дозволяючи землі підсихати між поливами. Щоб перевірити вологість, занурте палець у ґрунт на кілька сантиметрів. Якщо земля ще волога, зачекайте. Якщо підсохла, полийте рослину та дайте зайвій воді стекти через дренажні отвори.

Не залишайте воду в піддоні. Постійне перезволоження погіршує доступ повітря до коренів та може спричинити їх загнивання.

Що робити, якщо герань почала засихати або жовтіти

Насамперед зверніть увагу на кількість пошкодженого листя. Якщо пожовкли лише кілька старих нижніх листків, це може бути природним процесом. Проте масове пожовтіння або в'янення потребує перевірки умов догляду.

Та варто пам'ятати, що однакові симптоми можуть мати різні причини. Зокрема, листя в'яне як через нестачу води, так і через надмірний полив.

Якщо листя сухе, а земля пересохла. Полийте рослину, дайте зайвій воді стекти та переставте її подалі від батареї. Надалі перевіряйте вологість ґрунту, не чекаючи сильного в'янення.

Якщо листя жовтіє, а земля постійно мокра. Скоротіть полив та перевірте дренаж. Якщо рослина продовжує в'янути, обережно огляньте корені. Темні, м'які корені можуть свідчити про загнивання. Якщо ґрунт залишається перезволоженим, може знадобитися пересаджування у свіжий, добре дренований субстрат. За сильного пошкодження коренів врятувати рослину вдається не завжди.

Якщо листя блідне, а пагони витягуються. Можливо, герані бракує світла. Переставте горщик ближче до сонячного вікна або забезпечте додаткове освітлення.

Якщо з'явилися плями, липкий наліт або дрібні комахи. Огляньте нижній бік листків та стебла. Рослину краще тимчасово відокремити від інших вазонів, поки не з'ясуєте причину.

Повністю засохле листя можна обережно видалити. Натомість листки, які залишаються переважно зеленими, краще зберегти, оскільки вони допомагають ослабленій рослині відновлюватися.

Чи потрібно підживлювати герань восени

Якщо герань продовжує активно рости та цвісти, підживлення можна не припиняти повністю. Згідно з профільними рекомендаціями фахівців, восени та взимку частоту внесення добрив скорочують приблизно до одного разу на місяць.

Для квітучої герані підійде рідке добриво з підвищеним вмістом калію. Використовувати його потрібно відповідно до інструкції виробника.

Якщо рослина майже не росте та не випускає нових листків, підживлення краще тимчасово припинити. Не варто також удобрювати герань, яка в'яне через неправильний полив або має пошкоджені корені.

Чи можна пересаджувати кімнатну герань у листопаді

Найбільш сприятливою порою року для пересадки вважають весну, проте якщо рослині стало тісно в горщику або виникли проблеми з ґрунтом, чекати необов'язково.

За поясненнями Університету Міннесоти, кімнатні рослини можна пересаджувати протягом року, якщо виникла потреба.

Про це можуть свідчити:

корені, які виходять із дренажних отворів;

вода, яка надто швидко витікає через горщик через велику кількість коренів;

старий ґрунт, який погано вбирає воду;

горщик, який став нестійким через розрослу рослину.

Однак не завжди потрібна заміна горщика. Іноді достатньо замінити старий субстрат.

Якщо ж кореням справді бракує місця, оберіть ємність ненабагато більшу за попередню, обов'язково з дренажними отворами. Надто велика ємність може затримувати зайву вологу та підвищувати ризик загнивання коренів.

Якщо герань почувається добре, ґрунт нормально пропускає воду, а кореням достатньо місця, пересаджування можна спокійно відкласти до весни.